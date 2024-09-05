Українець виграв історичну медаль України у шосейній гонці на Паралімпіаді-2024

Для 38-річного Павла – це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті у кар'єрі

Український паравелосипедист Павло Баль виграв «бронзу» Паралімпійських ігор-2024 у гендбайку у класі H5. Для Павла, як і для України в гендбайку – це перша медаль у Парижі, повідомляє Суспільне.

Для 38-річного Павла – це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті у кар'єрі.

У Паралімпіаді-2024 вже виступив у гонці з роздільним стартом, де зайняв шосту позицію з результатом в 46:44.75 хвилин.

У заїзді Баль проїхав перший відрізок дистанції в 14.2 км третім з результатом 24:20 хвилини.

На третьому відрізку дистанції в 42.6 км українець опустився на четверту сходинку, але фінішував Павло на третьому місці у рейтингу, опинившись вище за Луїса Кошту з Португалії на 53 секунди.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик тріумфувала на паризькій Паралімпіаді, здолавши японку Сідзуку Хангай у фіналі змагань. 37-річна українка виграла золоту медаль в категорії до 48 кг. Для неї ця паралімпійська нагорода стала вже третьою в кар'єрі.