Україна здобула друге «золото» на Паралімпіаді-2024

Українка показала найкращий результат у стрибках в довжину

Українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Про це повідомив Національний паралімпійський комітет України у фейсбуці.

Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину та зайняла почесне місце на п'єдесталі Паралімпійських ігор. Українка п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах. Наша чемпіонка показала результат у 5,78 м. До слова, її рекорд світу та Паралімпійських ігор – 6,60 м тримається з Лондона-2012.

Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину фото: Національний паралімпійський комітет України

Зазначимо, що це вже друга золота нагорода для України на Паралімпійських іграх-2024. Ця медаль стала двадцятою в загальному медальному заліку.

Загалом Україна вже має два «золота», дев'ять срібних та дев'ять бронзових медалей за неповні чотири змагальних дні на Іграх-2024 в Парижі.

Оксана Зубковська п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах фото: Національний паралімпійський комітет України

Нагадаємо, що росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.

Як повідомлялося, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.