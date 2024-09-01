Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула друге «золото» на Паралімпіаді-2024

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна здобула друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Оксана Зубковська стрибнула на 5,78 м у довжину
фото: Національний паралімпійський комітет України

Українка показала найкращий результат у стрибках в довжину

Українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Про це повідомив Національний паралімпійський комітет України у фейсбуці.

Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину та зайняла почесне місце на п'єдесталі Паралімпійських ігор. Українка п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах. Наша чемпіонка показала результат у 5,78 м. До слова, її рекорд світу та Паралімпійських ігор – 6,60 м тримається з Лондона-2012.

Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину
Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину
фото: Національний паралімпійський комітет України

Зазначимо, що це вже друга золота нагорода для України на Паралімпійських іграх-2024. Ця медаль стала двадцятою в загальному медальному заліку. 

Загалом Україна вже має два «золота», дев'ять срібних та дев'ять бронзових медалей за неповні чотири змагальних дні на Іграх-2024 в Парижі.

Оксана Зубковська п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах
Оксана Зубковська п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах
фото: Національний паралімпійський комітет України

Нагадаємо, що росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.

Як повідомлялося, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Читайте також:

Теги: паралімпійські ігри стрибки у довжину спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каліна народився у Слов'янську та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Вчора, 18:52
Владислав Білий
Україна здобула першу медаль Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці
30 серпня, 18:38
Олександр Усик отримав державну нагороду від Володимира Зеленського
Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)
24 серпня, 13:33
Магучіх обіцяла пожертвувати кошти на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій
Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам
15 серпня, 13:09
Олег та Марія Височанські є найбільшою підтримкою своєї доньки, капітанки національної команди у групових вправах Марії Височанської
Щемливий момент на Олімпіаді: за українську гімнастку приїхав повболівати батько-військовий
10 серпня, 14:19
Ненад Лалович допомагає російській боротьбі уникати санкцій Міжнародного олімпійського комітету
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
7 серпня, 09:59
Оксана Лівач задля здобуття путівки на Олімпіаду поклала на туше ексукраїнку Стадник, яка є одинадцятиразовою чемпіонкою Європи
Анонс Олімпіади на 6 серпня: день, який має стати трампліном для майбутніх нагород
6 серпня, 08:46
Павло Коростильов змагається і в пневматичному, і в малокаліберному пістолеті
Стрілець Коростильов розповів про отруєння перед фіналом Олімпіади
5 серпня, 20:15
Українські фехтувальниці шоковані перемогою на Олімпіаді
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
4 серпня, 03:21

Новини

Україна здобула друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Україна здобула друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
37K
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
26K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
25K
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua