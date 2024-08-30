Паралімпіада. Українець Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином

Комаров: ми маємо чітку ціль, як і завжди – боротися за перемогу з усіма

Комаров: Наших ворогів допустили до Паралімпійських ігор...

Український плавець Олександр Комаров, який виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем, відмовився фотографуватися поруч з росіянином після церемонії нагородження

На Паралімпіаді-2024 36-річний Комаров у фіналі подолав дистанцію за 2:30.13 хвилини – посів третє місце, поступившись лише італійцю Франческо Боччардо, що встановив новий паралімпійський рекорд та «нейтральному» Кирилу Пульвєру.

«Які емоції від потрапляння у топ-3 з росіянином? На жаль, наших ворогів допустили до Паралімпійських ігор, і ми мусимо з цим миритися. Але ми маємо чітку ціль, як і завжди – боротися за перемогу з усіма», – зазначив Комаров.

Він також розповів про те, що сказав переможцю Паралімпіади

«Сказав, що змушений буду відійти від нього, бо поруч стояв суб'єкт Російської Федерації, нібито нейтральний, але всі ми знаємо, що нейтральність – це лише на папері. Я його привітав та побажав успіху, після чого відійшов [і поклав руку на серце]. З Україною у серці і сподіваюся на скорішу нашу перемогу», – наголосив Комаров.

Нагадаємо, український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Згодом українські плавці завоювали ще три медалі.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

До слова, Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі.