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Наталія Кобзар здобула дев’яте «золото» на Паралімпійських іграх

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Наталія Кобзар здобула дев’яте «золото» на Паралімпійських іграх
Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх
Фото з відкритих джерел

Українка з новим особистим рекордом здобула звання паралімпійської чемпіонки у бігу на 400 метрів 

Легкоатлетка Наталія Кобзар зробила величезний внесок у перемогу України на Паралімпійських іграх 2024 року, завоювавши своє перше особисте золото. Про це інформує Міністерство молоді та спорту. 

«Наталія Кобзар, до срібла Паралімпіади додала ще й золото цих ігор. Українка з особистим рекордом стала паралімпійською чемпіонкою у бігу на 400 метрів (клас T37). Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх», – йдеться в повідомленні.

Наталія Кобзар, яка раніше вже завоювала срібло на цих Паралімпійських іграх, піднялася на вершину п'єдесталу пошани в дисципліні, що стала для неї особливо важливою.

Нагадаємо, що 2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів вісім нагород. Таким чином, Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади.

Як повідомлялося, третє «золото» на Паралімпіаді-2024 Україні приніс плавець Михайло Сербін.

До слова, українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. 

Крім того, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. 

Теги: рекорд паралімпійські ігри

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