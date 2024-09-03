Наталія Кобзар здобула дев’яте «золото» на Паралімпійських іграх

Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх

Українка з новим особистим рекордом здобула звання паралімпійської чемпіонки у бігу на 400 метрів

Легкоатлетка Наталія Кобзар зробила величезний внесок у перемогу України на Паралімпійських іграх 2024 року, завоювавши своє перше особисте золото. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

«Наталія Кобзар, до срібла Паралімпіади додала ще й золото цих ігор. Українка з особистим рекордом стала паралімпійською чемпіонкою у бігу на 400 метрів (клас T37). Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх», – йдеться в повідомленні.

Наталія Кобзар, яка раніше вже завоювала срібло на цих Паралімпійських іграх, піднялася на вершину п'єдесталу пошани в дисципліні, що стала для неї особливо важливою.

Нагадаємо, що 2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів вісім нагород. Таким чином, Україна піднялася на 10 місце у медальному заліку Паралімпіади.

Як повідомлялося, третє «золото» на Паралімпіаді-2024 Україні приніс плавець Михайло Сербін.

До слова, українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.

Крім того, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх.