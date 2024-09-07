Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024

Спортсмен виборов «золото» змагань з бігу на 200 м у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні

Український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 м у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях. Про повідомляє «Суспільне Спорт».



Як зазначається, спортсмен виборов «золото» змагань з бігу на 200 м у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні.

Паралімпіада-2024 – третя у кар'єрі Цвєтова. До цього легкоатлет ставав дворазовим чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів, проте у Токіо не зміг захистити титул – фінішував другим на обох дистанціях.

У Парижі ж золота нагорода 100-метрівки знову повернулась до легкоатлета. Він випередив двох "нейтральних" представників, пробігши дистанцію за 11.43 секунди.

Як повідомлялося, український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. До слова, це вже друга цьогорічна нагорода параатлета. Раніше він здобув «срібло» в особистому переслідуванні на треку.

Нагадаємо, що українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.