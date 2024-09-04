Збірна України виграла «золото» в естафеті з плавання на Паралімпіаді

Українські спортсмени тріумфально завершили вечірню сесію плавання у сьомий змагальний день

Українська команда параплавців здобула блискучу перемогу в естафеті 4х100 метрів вільним стилем в міксті на Паралімпійських іграх у Парижі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

«Українські параплавці тріумфально завершили вечірню сесію плавання у сьомий змагальний день на XVII літніх Паралімпійських іграх. Наша команда у складі Марини Піддубної (S11), Олексія Вірченка (S13), Ярослава Денисенка (S12), та Анни Стеценко (S12) здобула «золото» в естафеті 4х100 метрів вільним стилем в міксті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 51-ша медаль для нашої країни на цих Паралімпійських іграх.

Нагадаємо, плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади-2024.