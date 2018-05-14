Паралімпійська збірна України з волейболу здобула бронзові медалі на турнірі у Китаї
- Сьогодні, 17:55
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Українки пропустили вперед тільки господарок турніру та росіянок
Національна паралімпійська збірна команда з волейболу сидячи (жінки) стала третьою на міжнародному турнірі Супер-6, що проходив 7-13 травня у Китаї.
Запорукою бронзових медалей стала перемога над сильною командою Японії з рахунком 3:0, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Окрім того, українська волейболістка Еліна Безпрозванна отримала індивідуальну нагороду MVP (найцінніший гравець).
У підсумку турнір виграв Китай, Росія стала другою, Україна – третьою, Японія – четвертою.
Цей турнір серед жінок проводиться вдруге. Українська команда попереднього разу була четвертою.
Національна чоловіча паралімпійська волейбольна команда на міжнародному турнірі Супер-6 стала четвертою. Міжнародний турнір шести найкращих команд світу серед чоловіків проходив в Ірані.
Нагадаємо, українська дефлімпійка Топчанюк стала дворазовою чемпіонкою Європи з велоспорту.