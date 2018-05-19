«Парма» повернулася в елітний дивізіон чемпіонату Італії
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Розсилка
Легендарний італійський клуб знову буде виступати в Серії А
«Парма» повернулася в серію А через три роки.
У матчі 42-го туру серії Б команда обіграла «Спецію» (2:0) і піднялася на друге місце в таблиці після нічиєї «Фрозіноне» з «Фоджею» (2:2), що дозволило їй безпосередньо домогтися повернення в елітний дивізіон.
«Парма» покинула вищий італійський дивізіон в 2015 році і пережила банкрутство.
Клуб за три останні сезони тричі добився підвищення в класі, що є рекордом Італії.
За підсумками сезону-2015/16 році команда пробилася в серію С (третій дивізіон), а рік по тому - в серію Б.
Раніше в серію А повернувся «Емполі», а третю путівку в плей-офф розіграють шість команд: «Фрозіноне», «Палермо», «Венеція», «Барі», «Чіттаделла» і «Перуджа».
Джерело: ua.tribuna.com