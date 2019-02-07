Павелко одночасно обирався у виконком УЄФА в Римі і голосував за зміни до Конституції в Києві
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Розсилка
Андрій Павелко встигає всюди
Офіційний сайт ФФУ
Президент ФФУ і голова бюджетного комітету Верховної Ради розривається на всі боки
Сьогодні, 7 лютого, президент Федерації футболу України Андрій Павелко був обраний до складу виконавчого комітету УЄФА в Римі (Італія), куди відправився у компанії трьох володарів Золотого м'яча (Блохіна, Бєланова і Шевченка) і президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.
Як виявилося, у той же час Андрій Васильович особисто (інше заборонено Законом) проголосував за внесення змін до Конституції України стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Скрін-шот з сайту Верховної Ради України