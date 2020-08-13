Російський паверліфтер зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою



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За мить до травми Світлина - sport.24tv.ua

Паверліфтер два місяці не зможе ворушити ногами

Російський паверліфтер Олександр Сєдих зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою.

Інцидент трапився у московській області (місто Долгопрудний), де проходив чемпіонат Європи з паверліфтингу (WRPF). Росіянин довгий час втримував штангу на плечах, але в один момент впав з нею – не витримали ноги. У наслідку він завалився зі штангою і отримав перелом колін.

Примітно, що спортсмена страхували одразу четверо чоловік, проте епізод стався блискавично.

Постраждалого доставили в лікарню і прооперували. Операція тривала шість годин.

У коментарі «Universe of power», після операцію Сєдих заявив, що йому зшивали квадрицепси. Також йому не дозволено ворушити ногами два місяці.

Зауважимо, що Сєдих - чемпіон Європи за версією «International Powerlifting League» і «WRPF».