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    Російський паверліфтер зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою

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    За мить до травми - Російський паверліфтер зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою
    За мить до травми
    Світлина - sport.24tv.ua

    Паверліфтер два місяці не зможе ворушити ногами

    Російський паверліфтер Олександр Сєдих зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою.

    Інцидент трапився у московській області (місто Долгопрудний), де проходив чемпіонат Європи з паверліфтингу (WRPF). Росіянин довгий час втримував штангу на плечах, але в один момент впав з нею – не витримали ноги. У наслідку він завалився зі штангою і отримав перелом колін.

    Примітно, що спортсмена страхували одразу четверо чоловік, проте епізод стався блискавично.

    Постраждалого доставили в лікарню і прооперували. Операція тривала шість годин.

    У коментарі «Universe of power», після операцію Сєдих заявив, що йому зшивали квадрицепси. Також йому не дозволено ворушити ногами два місяці.   

    Зауважимо, що Сєдих - чемпіон Європи за версією «International Powerlifting League» і «WRPF».

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    паверліфтинг
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