Російський паверліфтер зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою
Паверліфтер два місяці не зможе ворушити ногами
Російський паверліфтер Олександр Сєдих зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою.
Інцидент трапився у московській області (місто Долгопрудний), де проходив чемпіонат Європи з паверліфтингу (WRPF). Росіянин довгий час втримував штангу на плечах, але в один момент впав з нею – не витримали ноги. У наслідку він завалився зі штангою і отримав перелом колін.
Примітно, що спортсмена страхували одразу четверо чоловік, проте епізод стався блискавично.
Постраждалого доставили в лікарню і прооперували. Операція тривала шість годин.
У коментарі «Universe of power», після операцію Сєдих заявив, що йому зшивали квадрицепси. Також йому не дозволено ворушити ногами два місяці.
Зауважимо, що Сєдих - чемпіон Європи за версією «International Powerlifting League» і «WRPF».