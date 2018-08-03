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    Перед ФК «Маріуполь» не стоїть завдання вийти у груповий етап Ліги Європи

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    Олексій Биков. Фото football.ua - Перед ФК «Маріуполь» не стоїть завдання вийти у груповий етап Ліги Європи
    Олексій Биков. Фото football.ua

    Керівництво не озвучило конкретні цілі перед командою

    Захисник «Маріуполя» Олексій Биков прокоментував перемогу над «Юргорденом» і вихід у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

    Команда Олександра Бабича у складному поєдинку здобула квиток у наступну стадію.

    «Емоції після матчу тільки позитивні, адже ми пройшли далі. Команда задоволена, всі раді», - сказав Биков.

    «Дякуємо Одесі за чудову підтримку. Дякуємо вболівальникам, які прийшли нас підтримати», - додав футболіст.

    Самому Олексію у другому таймі знадобилася допомога лікарів.

    «Усе добре. Я спочатку не відчув, що гравець суперника ударив ліктем, але потім відчув, що йде кров, коли впав на землю», - зазначив він.

    У наступному раунді «Маріуполь» зіграє проти «Бордо».

    «Ми готувалися до «Юргордену», а далі будемо вивчати наступного суперника. «Бордо», чи не «Бордо», яка різниця, з ким грати? Будемо виходити та грати», - зауважив він.

    «Певних цілей у Лізі Європи немає, але хочеться вийти у груповий етап, проявити себе та подивитися, чого ми варті», - підсумував Биков.

    Джерело: football.ua

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