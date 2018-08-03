Перед ФК «Маріуполь» не стоїть завдання вийти у груповий етап Ліги Європи



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Олексій Биков. Фото football.ua

Керівництво не озвучило конкретні цілі перед командою

Захисник «Маріуполя» Олексій Биков прокоментував перемогу над «Юргорденом» і вихід у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Команда Олександра Бабича у складному поєдинку здобула квиток у наступну стадію.

«Емоції після матчу тільки позитивні, адже ми пройшли далі. Команда задоволена, всі раді», - сказав Биков.

«Дякуємо Одесі за чудову підтримку. Дякуємо вболівальникам, які прийшли нас підтримати», - додав футболіст.

Самому Олексію у другому таймі знадобилася допомога лікарів.

«Усе добре. Я спочатку не відчув, що гравець суперника ударив ліктем, але потім відчув, що йде кров, коли впав на землю», - зазначив він.

У наступному раунді «Маріуполь» зіграє проти «Бордо».

«Ми готувалися до «Юргордену», а далі будемо вивчати наступного суперника. «Бордо», чи не «Бордо», яка різниця, з ким грати? Будемо виходити та грати», - зауважив він.

«Певних цілей у Лізі Європи немає, але хочеться вийти у груповий етап, проявити себе та подивитися, чого ми варті», - підсумував Биков.

Джерело: football.ua