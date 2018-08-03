Перед ФК «Маріуполь» не стоїть завдання вийти у груповий етап Ліги Європи
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Керівництво не озвучило конкретні цілі перед командою
Захисник «Маріуполя» Олексій Биков прокоментував перемогу над «Юргорденом» і вихід у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
Команда Олександра Бабича у складному поєдинку здобула квиток у наступну стадію.
«Емоції після матчу тільки позитивні, адже ми пройшли далі. Команда задоволена, всі раді», - сказав Биков.
«Дякуємо Одесі за чудову підтримку. Дякуємо вболівальникам, які прийшли нас підтримати», - додав футболіст.
Самому Олексію у другому таймі знадобилася допомога лікарів.
«Усе добре. Я спочатку не відчув, що гравець суперника ударив ліктем, але потім відчув, що йде кров, коли впав на землю», - зазначив він.
У наступному раунді «Маріуполь» зіграє проти «Бордо».
«Ми готувалися до «Юргордену», а далі будемо вивчати наступного суперника. «Бордо», чи не «Бордо», яка різниця, з ким грати? Будемо виходити та грати», - зауважив він.
«Певних цілей у Лізі Європи немає, але хочеться вийти у груповий етап, проявити себе та подивитися, чого ми варті», - підсумував Биков.
Джерело: football.ua