«Шахтар» здобув непросту перемогу над «Олександрією» (відео)



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Фото - «Олександрія»

Усе вирішили два епізоди

«Шахтар» в рамках 19-го туру української Прем’єр-ліги в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» зустрічався з «Олександрією». Матч завершився перемогою донецької команди – 2:0.

Уже в першому таймі «Гірники» забезпечили собі перевагу в два голи. Взяття воріт відбулися лише завдяки індивідуальній майстерності бразильців Марлоса та Мораєса. Спершу Жуніор підіграв натуралізованому українцю, який відкрив рахунок. Згодом Марлос віддячив подачею, якою скористався Мораєс.

Після перерви була рівна гра. «Олександрія» мала нагоди, щоб скоротитися відставання, проте не змогла ними скористатися, а «Гірники» навіть заробили право на пробиття пенальті, але Марлос не зумів його реалізували.

Отож «Шахтар» продовжує очолювати турніру таблицю Прем’єр-ліги, випереджаючи «Динамо» на сім очок (48 та 41 відповідно). «Олександрія» ж зберегла третій рядок з 36 заліковими пунктами.

«Шахтар» - «Олександрія» - 2:0

Голи: 1:0 – Марлос (14), 2:0 – Мораєс (35).

«Шахтар»: П’ятов — Болбат (Матвієнко, 82), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі — Степаненко, Патрік (Майкон, 69) — Марлос, Коваленко (Коваленко, 80), Тайсон — Мораєс.

«Олександрія»: Паньків — Пашаєв, Шендрик, Гречишкін (Пономар, 77), Стецьков (Микицей, 46) — Банада, Запорожан, Дедечко — Ковалець, Полярус (Сітало, 46), Лучкевич.

Суддя: Козик (Закарпатська обл.)

Попередження: Кривцов (11) - Стецьков (25), Дедечко (55), Сітало (88).

Харків. Стадіон ОСК «Металіст»