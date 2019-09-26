Російська федерація покарала своїх «невинних» боксерів



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Учасники дебошу на чемпіонаті світу місяць безкоштовно працюватимуть

Російська федерація боксу покарала своїх боксерів, які вчинили дебош у готелі в Єкатеринбурзі під час чемпіонату світу.

«Винуватці інциденту місяць добровільно працюватимуть та нададуть благодійну допомогу боксерським залам у своїх регіонах», - повідомив генеральний секретар боксерської федерації Умар Кремльов.

Цікаво, що напередодні той же Кремльов заперечував бійку своїх спортсменів, стверджуючи, що вони лише надто голосно розмовляли.

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Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 вересня боксери влаштували бійку в барі готелю під час проведення чемпіонату світу. Угамовувати бійку приїхали спецпризначенці росгвардії.