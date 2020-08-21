Тріумфатор регулярного сезону НБА одержав першу перемогу у плей-офф



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нікола Вучевіч проти Робіна Лопеза Twitter Орландо

Рахунок у серії став нічийним – 1:1

В Орландо відбувся другий поєдинок стартової серії плей-офф НБА в якому «Мілуокі Бакс» завдали поразки «Орландо Меджик».

Після поразки у першій грі серії баскетболісти «Бакс» продемонстрували націленість на результат на старті даної баталії і не дозволили відзначитись опонентам впродовж двох хвилин – 4:0. Агресивний захист «Мілуокі» дозволив піти на першу перерву ведучи у рахунку 25:13.

Надалі різниця у матчі тільки зростала. Гравці «Мілуокі» не дозволили наблизитися до себе у рахунку до кінця баталії – 111:96.

В активі лідера переможців Яніса Адетокунбо дабл-дабл – 28 очок і 20 підбирань. Брук Лопес додав 20 балів, 15 очок і 11 підбирань у Коннотона. В активі «Орландо» варто відзначити 32 пункти Вучевіча.

Примітно, що «Бакс» стали переможцями регулярного чемпіонату НБА – 56 перемог при 17 поразках.