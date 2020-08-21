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    Тріумфатор регулярного сезону НБА одержав першу перемогу у плей-офф

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    Нікола Вучевіч проти Робіна Лопеза - Тріумфатор регулярного сезону НБА одержав першу перемогу у плей-офф
    Нікола Вучевіч проти Робіна Лопеза
    Twitter Орландо

    Рахунок у серії став нічийним – 1:1

    В Орландо відбувся другий поєдинок стартової серії плей-офф НБА в якому «Мілуокі Бакс» завдали поразки «Орландо Меджик».

    Після поразки у першій грі серії баскетболісти «Бакс» продемонстрували націленість на результат на старті даної баталії і не дозволили відзначитись опонентам впродовж двох хвилин – 4:0. Агресивний захист «Мілуокі» дозволив піти на першу перерву ведучи у рахунку 25:13.

    Надалі різниця у матчі тільки зростала. Гравці «Мілуокі» не дозволили наблизитися до себе у рахунку до кінця баталії – 111:96.

    В активі лідера переможців Яніса Адетокунбо дабл-дабл – 28 очок і 20 підбирань. Брук Лопес додав 20 балів, 15 очок і 11 підбирань у Коннотона. В активі «Орландо» варто відзначити 32 пункти Вучевіча.

    Примітно, що «Бакс» стали переможцями регулярного чемпіонату НБА – 56 перемог при 17 поразках.

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    баскетбол НБА
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