«Впав на коліна – і все». У Росії під час матчу помер баскетболіст



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Алєксєй Устиновський помер через дві хвилини після початку турніру Світлина - MSN.com

У 41-річного спортсмена зупинилося серце

У Росії під час матчу помер 41-річний баскетболіст команди «Південно-Захід» Алєксєй Устиновський.

За повідомленням КП-Новосибірськ, трагедія трапилася увечері 17 серпня під час турніру зі стрітболу «Ліга 54». Одним з учасників змагань була команда «Південно-Захід», саме за неї і виступав 41-річний Устиновський.

«З Устиновським ми знайомі багато років: коли я тільки прийшов грати в баскетбол, він вже був досвідченим спортсменом. Мудрим мужиком, який завжди допомагав порадою. З роками різниця у віці стерлася і ми стали дружити. Все сталося буквально через дві хвилини після початку турніру: Алєксєй йшов по полю, і раптом упав на коліна – і все. У цей момент трансляція припинилася. За кадром у цей час Алєксєя намагалися врятувати – на жаль, марно. Через півгодини мені подзвонили і сказали, що у нього не витримало серце», - повідомив знайомий гравця Андрєй Бочкарьов.