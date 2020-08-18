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    «Впав на коліна – і все». У Росії під час матчу помер баскетболіст

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    Алєксєй Устиновський помер через дві хвилини після початку турніру - «Впав на коліна – і все». У Росії під час матчу помер баскетболіст
    Алєксєй Устиновський помер через дві хвилини після початку турніру
    Світлина - MSN.com

    У 41-річного спортсмена зупинилося серце

    У Росії під час матчу помер 41-річний баскетболіст команди «Південно-Захід» Алєксєй Устиновський.

    За повідомленням КП-Новосибірськ, трагедія трапилася увечері 17 серпня під час турніру зі стрітболу «Ліга 54». Одним з учасників змагань була команда «Південно-Захід», саме за неї і виступав 41-річний Устиновський.

    «З Устиновським ми знайомі багато років: коли я тільки прийшов грати в баскетбол, він вже був досвідченим спортсменом. Мудрим мужиком, який завжди допомагав порадою. З роками різниця у віці стерлася і ми стали дружити. Все сталося буквально через дві хвилини після початку турніру: Алєксєй йшов по полю, і раптом упав на коліна – і все. У цей момент трансляція припинилася. За кадром у цей час Алєксєя намагалися врятувати – на жаль, марно. Через півгодини мені подзвонили і сказали, що у нього не витримало серце», - повідомив знайомий гравця Андрєй Бочкарьов.

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    трагедія смерть баскетбол
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