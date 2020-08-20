Чинні чемпіони НБА здобули другу перемогу на старті плей-офф



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«Репторз» успішно розпочали захист титулу

«Торонто Репторз» завдали поразки «Бруклін Нетс» у другому поєдинку першого раунду плей-офф Східної конференції НБА, який пройшов без глядачів в Орландо.

Матч розпочався більш вдало для гравців «Брукліна», які повели з результатом 26:12. Згодом триочкові Ванвліта, а також гра в проходах Нормана Пауелла дозволила канадському колективу вирівняти становище – 50:53 на користь «Нетс» після половини зустрічі.

На останніх секундах гри при рахунку 99:102 на користь «Репторз», гравці «Нетс» мали нагоду перевести гру в овертайм, але м’яч втратив Джо Херріс, а матч данком завершив Пауелл. Як наслідок 104:99 на користь «Торонто».

«Торонто Репторз» (Торонто) - «Бруклін Нетс» (Бруклін) - 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19)

В активі Пауелла і Ванвліта по 24 очки, складі «Брукліна» найбільш результативним став Гарретт Темпл. Також Джо Херріс і Джарретт Аллен зібрали по 15 підбирань.

Відзначимо, що «Торонто» повели у серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0. Третя гра серії пройде 21 серпня.