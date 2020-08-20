  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чинні чемпіони НБА здобули другу перемогу на старті плей-офф

    • Розсилка
    Паскаль Сіакам завершує прохід із супротивом латвійця Родіона Курукса - Чинні чемпіони НБА здобули другу перемогу на старті плей-офф
    Паскаль Сіакам завершує прохід із супротивом латвійця Родіона Курукса
    Twitter Торонто

    «Репторз» успішно розпочали захист титулу

    «Торонто Репторз» завдали поразки «Бруклін Нетс» у другому поєдинку першого раунду плей-офф Східної конференції НБА, який пройшов без глядачів в Орландо.

    Матч розпочався більш вдало для гравців «Брукліна», які повели з результатом 26:12. Згодом триочкові Ванвліта, а також гра в проходах Нормана Пауелла дозволила канадському колективу вирівняти становище – 50:53 на користь «Нетс» після половини зустрічі.

    На останніх секундах гри при рахунку 99:102 на користь «Репторз», гравці «Нетс» мали нагоду перевести гру в овертайм, але м’яч втратив Джо Херріс, а матч данком завершив Пауелл.  Як наслідок 104:99 на користь «Торонто».

    «Торонто Репторз» (Торонто) - «Бруклін Нетс» (Бруклін) - 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19)

    В активі Пауелла і Ванвліта по 24 очки,  складі «Брукліна» найбільш результативним став Гарретт Темпл. Також Джо Херріс і Джарретт Аллен зібрали по 15 підбирань.

    Відзначимо, що «Торонто» повели у серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0. Третя гра серії пройде 21 серпня.

    Читайте також: Переможець регулярного чемпіонату зазнав поразки на старті плей-офф НБА.
    баскетбол НБА «Торонто Репторз» «Бруклін Нетс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ