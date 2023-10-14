Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Континентальний кубок із хокею: «Сокіл» розгромно поступився у другому матчі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Континентальний кубок із хокею: «Сокіл» розгромно поступився у другому матчі
Київська команда програла «Каунасу» з рахунком 1:5
фото з відкритих джерел

«Сокіл» у першому турі обіграв «Црвену Звезду», а у неділю закриє турнір зустріччю з «Ференцварошем»

 

Хокеїсти «Сокола» невдало провели другий матч групового етапу Континентального кубка. Київська команда програла «Каунасу» з рахунком 1:5. Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею IIHF.

Суперника тренує український тренер Сергій Вітер, у складі є українці.

«Сокіл» у першому турі обіграв «Црвену Звезду», а у неділю закриє турнір зустріччю з «Ференцварошем».

Континентальний кубок

Каунас – Сокіл 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 04:22 Гусєвас – 1:0, 11:01 Гончаренко – 2:0, 18:32 Закаускас – 3:0, 28:54 Качан (Бородай) – 3:1, 32:18 Худак – 4:1, 34:50 Клинецьки – 5:1.

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сокіл» здолав чемпіона Сербії на старті Континентального кубка з хокею
«Сокіл» здолав чемпіона Сербії на старті Континентального кубка з хокею
Вчора, 23:13
«Донбас» скоротив відставання від «Сокола» до одного очка
«Донбас» здолав «Сокіл» у матчі з десятьма шайбами
5 листопада, 2021, 21:00
«Сокіл» з поразки стартував в Континентальному кубку
«Сокіл» поступився в першому за десять років матчі на євроарені
23 жовтня, 2021, 06:50

Новини

Континентальний кубок із хокею: «Сокіл» розгромно поступився у другому матчі
Континентальний кубок із хокею: «Сокіл» розгромно поступився у другому матчі
«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії
«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії
Україна переграла македонців у відборі до Євро-2024
Україна переграла македонців у відборі до Євро-2024
Україна встановила історичне досягнення на Чемпіонаті світу з шашок-100
Україна встановила історичне досягнення на Чемпіонаті світу з шашок-100
Зникнення футболіста «Шахтаря» в Бельгії: клуб дав коментар
Зникнення футболіста «Шахтаря» в Бельгії: клуб дав коментар
Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)
Одеська тенісистка відмовилася фотографуватися з росіянкою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
15K
На що розраховував ХАМАС?
11K
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
9796
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
8747
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
7626
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту