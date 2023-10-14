Континентальний кубок із хокею: «Сокіл» розгромно поступився у другому матчі

«Сокіл» у першому турі обіграв «Црвену Звезду», а у неділю закриє турнір зустріччю з «Ференцварошем»

Хокеїсти «Сокола» невдало провели другий матч групового етапу Континентального кубка. Київська команда програла «Каунасу» з рахунком 1:5. Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею IIHF.

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Суперника тренує український тренер Сергій Вітер, у складі є українці.

«Сокіл» у першому турі обіграв «Црвену Звезду», а у неділю закриє турнір зустріччю з «Ференцварошем».

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Континентальний кубок

Каунас – Сокіл 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 04:22 Гусєвас – 1:0, 11:01 Гончаренко – 2:0, 18:32 Закаускас – 3:0, 28:54 Качан (Бородай) – 3:1, 32:18 Худак – 4:1, 34:50 Клинецьки – 5:1.