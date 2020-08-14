Перестрілка стала причиною смерті британського боксера



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У Великій Британії загинув боксер

18-річного британського боксера Коула Кершоу вбили в результаті перестрілки в місті Бері, повідомляє BBC.

Інцидент стався 12 серпня. Очевидці розповіли поліції про звуки пострілів на вулиці. Прибулі на місце співробітники правоохоронних органів виявили Кершоу з вогнепальним пораненням в груди. 18-річний спортсмен був госпіталізований, проте через декілька годин він помер.

Сказано, що постріли були зроблені з автомобіля марки «BMW», коли Кершоу і ще один чоловік вийшли з «Форд Мондео», британець отримав смертельне поранення в груди. До цього між чоловіками виник конфлікт.

Також в поліції вважають, що напад не був випадковим.

Джерело: bbc