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    Президент Всесвітньої боксерської асоціації заразився коронавірусом

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    <p>Мендоса займає пост глави WBA з грудня 2015</p> - Президент Всесвітньої боксерської асоціації заразився коронавірусом

    Мендоса займає пост глави WBA з грудня 2015

    Світлина - сайт WBA

    Новою жертвою пандемії став президент WBA

    Глава Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоса-молодший заразився коронавірусом, повідомляє сайт організації.

    У Мендоси з’явилися легкі симптоми, і він цього тижня здав позитивний тест COVID-19. Мендоса сказав, що відчуває себе добре і у нього є мотивація повернутися до роботи в боксі через кілька днів.

    «Друзі, хочу повідомити, що я підхопив COVID-19, - написав Мендоса. - Відновлююся вдома, незабаром повернуся до роботи з ще більшим запасом сил і енергії. Закликаю вас усіх піклуватися про себе, слідувати рекомендаціям фахівців».

    Сказано, що лікарі порадили главі організації залишатися в ізоляції, відпочивати і виконувати всі інструкції для якнайшвидшого одужання.

    WBA закликала всіх не втрачати пильність і дотримуватися необхідних заходів безпеки, такі як використання масок і соціальне дистанціювання.

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    Джерело: WBA

    бокс WBA коронавірус
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