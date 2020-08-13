Президент Всесвітньої боксерської асоціації заразився коронавірусом



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Мендоса займає пост глави WBA з грудня 2015 Світлина - сайт WBA

Новою жертвою пандемії став президент WBA

Глава Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоса-молодший заразився коронавірусом, повідомляє сайт організації.

У Мендоси з’явилися легкі симптоми, і він цього тижня здав позитивний тест COVID-19. Мендоса сказав, що відчуває себе добре і у нього є мотивація повернутися до роботи в боксі через кілька днів.

«Друзі, хочу повідомити, що я підхопив COVID-19, - написав Мендоса. - Відновлююся вдома, незабаром повернуся до роботи з ще більшим запасом сил і енергії. Закликаю вас усіх піклуватися про себе, слідувати рекомендаціям фахівців».

#boxeo #Covid19 Amigos, quiero comunicarles por esta vía que di positivo para COVID-19. Me encuentro recuperándome en casa y pronto regresaré a trabajar con mucha más fuerza.



El llamado es a cuidarnos todos y seguir las recomendaciones de los ministerios de salud. — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) August 12, 2020

Сказано, що лікарі порадили главі організації залишатися в ізоляції, відпочивати і виконувати всі інструкції для якнайшвидшого одужання.

WBA закликала всіх не втрачати пильність і дотримуватися необхідних заходів безпеки, такі як використання масок і соціальне дистанціювання.

Джерело: WBA