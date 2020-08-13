Президент Всесвітньої боксерської асоціації заразився коронавірусом
Мендоса займає пост глави WBA з грудня 2015
Новою жертвою пандемії став президент WBA
Глава Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоса-молодший заразився коронавірусом, повідомляє сайт організації.
У Мендоси з’явилися легкі симптоми, і він цього тижня здав позитивний тест COVID-19. Мендоса сказав, що відчуває себе добре і у нього є мотивація повернутися до роботи в боксі через кілька днів.
«Друзі, хочу повідомити, що я підхопив COVID-19, - написав Мендоса. - Відновлююся вдома, незабаром повернуся до роботи з ще більшим запасом сил і енергії. Закликаю вас усіх піклуватися про себе, слідувати рекомендаціям фахівців».
#boxeo #Covid19 Amigos, quiero comunicarles por esta vía que di positivo para COVID-19. Me encuentro recuperándome en casa y pronto regresaré a trabajar con mucha más fuerza.— Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) August 12, 2020
El llamado es a cuidarnos todos y seguir las recomendaciones de los ministerios de salud.
Сказано, що лікарі порадили главі організації залишатися в ізоляції, відпочивати і виконувати всі інструкції для якнайшвидшого одужання.
WBA закликала всіх не втрачати пильність і дотримуватися необхідних заходів безпеки, такі як використання масок і соціальне дистанціювання.
Джерело: WBA