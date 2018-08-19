Перша Ліга: «Гірник-Спорт» виграв у «Балкан» (відео)
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Команда з Горішніх Плавнів отримала перемогу
18 серпня у Горішніх Плавнях відбувся матч п’ятого туру ЧУ з футболу серед команд Першої Ліги між місцевим «Гірником-Спорт» та «Балканами» з села Зоря Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба клубу «Гірник-Спорт».
Команда з Горішніх Плавнів забила гол «у роздягальню» і перемогла.
«Гірник-Спорт»: Данкович, Єфремов, Аксьонов, Кравчук (Сидоренко, 87), Власюк, Корольков (Ямполь, 63), Батюшин, Кіча (Максименко, 78), Лозовий, Сікорський (Ходаковський, 90), Шевчук (Фаюк, 70).
Головний тренер: Сергій Пучков.
«Балкани»: Паламарчук, Саламаха, Любчак, Златов, Опря, Гаврилюк, Ільницький (Чернишов, 62), Герасимець (Георгієв, 46), Паламар (Райчев, 54), Пархоменко, Платунов (Болокан, 46).
Головний тренер: Андрій Пархоменко.
Гол: Кіча (42).