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    Перша Ліга: «Гірник-Спорт» виграв у «Балкан» (відео)

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    <span>З м'ячем Антон Кіча. Фото: gornyak-sport.net</span> - Перша Ліга: «Гірник-Спорт» виграв у «Балкан» (відео)
    З м'ячем Антон Кіча. Фото: gornyak-sport.net

    Команда з Горішніх Плавнів отримала перемогу

    18 серпня у Горішніх Плавнях відбувся матч п’ятого туру ЧУ з футболу серед команд Першої Ліги між місцевим «Гірником-Спорт» та «Балканами» з села Зоря Одеської області.

    Про це повідомляє прес-служба клубу «Гірник-Спорт».

    Команда з Горішніх Плавнів забила гол «у роздягальню» і перемогла. 

    «Гірник-Спорт»: Данкович, Єфремов, Аксьонов, Кравчук (Сидоренко, 87), Власюк, Корольков (Ямполь, 63), Батюшин, Кіча (Максименко, 78), Лозовий, Сікорський (Ходаковський, 90), Шевчук (Фаюк, 70).

    Головний тренер: Сергій Пучков.

    «Балкани»: Паламарчук, Саламаха, Любчак, Златов, Опря, Гаврилюк, Ільницький (Чернишов, 62), Герасимець (Георгієв, 46), Паламар (Райчев, 54), Пархоменко, Платунов (Болокан, 46).

    Головний тренер: Андрій Пархоменко.

    Гол: Кіча (42).

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