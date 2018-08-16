Перша ліга. Матч п’ятого туру «Зірка» - «Кобра» не відбудеться



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Харківська команда не зможе приїхати на зустріч, після чого, очевидно, буде знята з турніру

ФК «Кобра» не виїде на календарний матч чергового туру до Кропивницького.

Про це повідомляє офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.

Відповідний лист від ФК «Кобра» про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького, надійшов на адресу ПФЛ.

«У зв’язку з цим ПФЛ передасть відповідні документи до КДК ФФУ. Рішення про зняття команди буде ухвалено відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ та Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд ПФЛ», - йдеться у повідомленні.

Матч четвертого туру у Харкові, де «Кобра» мала прийняти «Гірник-Спорт», також не відбувся.

Раніше повідомлялося, що остаточне рішення щодо подальшого існування футбольного клубу «Кобра» буде ухвалене 15 серпня.