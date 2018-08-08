Перші кроки Андрія Луніна в «Реалі»: два матчі, жодного пропущеного м’яча й можлива оренда



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Андрій Лунін

Найближчі перспективи Луніна саме у складі «Реалу» залишаються туманними

Мадридський «Реал» нашого Андрія Луніна закінчив боротьбу у престижному Міжнародному кубку чемпіонів-2018.

У заключному матчі іспанці перемогли італійську «Рому» (2:1), але наш хлопець, на відміну від двох попередніх поєдинків турніру, на поле не виходив, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Отже, можемо обережно підбити проміжні підсумки перших кроків Андрія Луніна у складі одного з найсильніших клубів планети.

Український кіпер узяв участь у двох зустрічах Міжнародного кубка чемпіонів-2018.

У грі проти «Манчестер Юнайтед» (1:2) Лунін вийшов на заміну на 46-й хвилині, а в матчі проти «Ювентусу» (3:1) — на 64-й.

І слід наголосити, що у своїх ігрових відрізках Андрій не пропускав.

За словами головного тренера мадридців Хулена Лопетегі, якого цитує офіційний сайт «Реалу», він залишився задоволеним дебютом українського воротаря.

Утім, враховуючи маневри вершкових на трансферному ринку, де вони посилено намагаються придбати голкіпера «Челсі» Тібо Куртуа, найближчі перспективи Луніна саме у складі «Реалу» залишаються туманними.

Можливо, Андрія віддадуть в оренду іншому іспанському клубові. Також існує варіант, що українець залишиться в команді в ролі третього чи другого воротаря. Тут усе залежить від гіпотетичного переїзду бельгійця з Лондона.

Варто зауважити, що найближчим часом «Реал» має провести дві зустрічі. Спочатку 11 серпня у традиційному матчі за трофей Бернабеу команда українця на рідному стадіоні зіграє з італійським «Міланом».

А вже 15-го числа на Королівський клуб чекає поєдинок із земляками з «Атлетико». У Таллінні команди розіграють Суперкубок УЄФА. У Ла Лізі-2018/2019 «Реал» стартуватиме 19 серпня домашнім матчем із «Хетафе».