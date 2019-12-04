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    Михайлюк вдруге за тиждень обновив особистий рекорд в НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк у матчі проти&nbsp;&laquo;Клівленда&raquo; - Михайлюк вдруге за тиждень обновив особистий рекорд в НБА (відео)
    Святослав Михайлюк у матчі проти «Клівленда»
    НБА

    Український центровий «Детройта» набрав 15 очок проти «Клівленда»

    Центровий збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вдруге за тиждень обновив особистий рекорд результативності в НБА. Наш баскетболіст допоміг «Детройту» перемогти «Клівленд» у поєдинку регулярного чемпіонату – 127:94.

    За 25 хвилин на майданчику Михайлюк набрав 15 очок (2/3 двоочкових, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, 4 передачі та 1 перехоплення при 3 втратах.

    Попередній рекорд українець встановив у минулому поєдинку проти «Сан-Антоніо» - 13 очок.

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    Наш баскетболіст другий сезон виступає в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Після чотирьох сезонів у студентській NCAA, влітку 2018 «Лейкерс» обрав його на драфті. У лютому 2019 клуб обміняв захисника в «Детройт».

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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