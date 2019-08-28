Перший в Україні олімпійський центр підготовки з дзюдо з’явиться у Дніпрі



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Головна мета цього проекту - аби в Україні було ще більше чемпіонів, які будуть гідно виступати на світових, а головне олімпійських татамі Федерація дзюдо України

На його базі планують проводити по чотири-п'ять тренувальних зборів на рік

На базі спорткомплексу «Дзюдо-Дніпро», що в однойменному місті, вже найближчим часом з’явиться перший в Україні Центр олімпійської підготовки з дзюдо. Таке рішення було ухвалено сесії Дніпровської обласної ради.

Ініціатива створення Центру олімпійської підготовки з дзюдо, де готуватимуться елітні спортсмени всієї України, належить віце-президенту Федерації дзюдо України, президенту Федерацій дзюдо Дніпра і Січеславської області Михайлу Кошляку.

Зараз на базі суперсучасного спорткомплексу працює обласна дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо, в якій займаються близько 600 дітей

- Коли відкрили цей спорткомплекс, відразу з'явилася така ідея - створити тут спортивну школу, а потім і Центр олімпійської підготовки. Саме на такі сучасні і комфортні умови для тренувань заслуговують наші діти. І, звичайно, я дуже радий, що вдалося реалізувати проект Центру олімпійської підготовки з дзюдо. Дуже приємно, що обласна влада нас почула і підтримала. Наскільки я знаю, в Україні аналогічних ЦОПів з дзюдо поки немає. У нас вже був досвід проведення на базі спорткомплексу зборів для національних команд України - юніорської, кадетської, ветеранської, чоловічої. Все це було за рахунок Федерації дзюдо Січеславської області. Тепер, з отриманням державного фінансування, ця робота буде ще ефективнішою, а чемпіонів в дзюдо буде ще більше. Плануємо проводити чотири-п'ять зборів у рік, - підкреслив Михайло Кошляк.