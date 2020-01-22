Першу ракетку світу відсторонили від виступів через допінг



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Роберт Фара Твіттер

Заборонену речовину виявили в тесті найкращого тенісиста в парному розряді

Міжнародна тенісна федерація (ITF) повідомила про відсторонення від змагань першу ракетку світу в парному розряді Роберта Фара. У тесті на допінг спортсмена від 17 жовтня виявлено заборонену речовину.

Сам спортсмен наполягає на непричетності до вживання допінгу, оскільки попередня проба, яку брали за 10 днів, виявилася чистою. За його словами, заборонена речовина могла потрапити разом з їжею.

Роберт Фара виграв минулого року разом зі співвітчизником Хуаном-Себастьяном Кабалем Вімблдон та Відкритий чемпіонат США. Загалом у здобутку 32-річного тенісиста 16 чемпіонських титулів у парному розряді.