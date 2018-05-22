Перспективний український боксер Сіренко наступний бій проведе в кінці травня

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка (6-0, 5 КО) стане малавійський боксер Алік Гогодо (4-1, 3 КО).
Бій Владислава Сіренка з Аліком Гогодо відбудеться 25 травня в Йоханнесбурзі, Південна Африка.
Раніше повідомлялося, що Сіренко буде готовий вийти на титульний бій через півтора роки.
Нагадаємо, перспективний український супертяж Владислав Сіренко став претендентом на титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC.
Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся 16 березня, Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді угорського боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).