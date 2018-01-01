Перуанський футболіст Самбрано повідомив, що підписав контракт з «Динамо»

Карлос особисто заявив, що вже перебуває в Іспанії та готується приєднатися до київського колективу

Перуанський захисник Карлос Самбрано підтвердив свій трансфер у київське «Динамо». Також футболіст заявив, що з четверга, 1 лютого, буде тренуватися з киянами в Іспанії, інформує iSport.ua з посиланням на libero.pe. «Я вже пройшов медогляд і підписав контракт на чотири роки. Я тільки прилетів до Мадрида, і незабаром



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Карлос Самбрано. Фото libero.pe

Карлос особисто заявив, що вже перебуває в Іспанії та готується приєднатися до київського колективу

Перуанський захисник Карлос Самбрано підтвердив свій трансфер у київське «Динамо».

Також футболіст заявив, що з четверга, 1 лютого, буде тренуватися з киянами в Іспанії, інформує iSport.ua з посиланням на libero.pe.

«Я вже пройшов медогляд і підписав контракт на чотири роки. Я тільки прилетів до Мадрида, і незабаром відправлюся у Марбелью на збори, де з четверга почну тренуватися з новою командою», - сказав він.

«Слава богу, це хороший контракт з великим клубом. «Динамо» хотіло мене підписати якнайшвидше, щоб я міг зіграти проти грецького АЕКа у Лізі Європи», - додав перуанець.

Нагадаємо, чутки про можливий перехід Самбрано у «Динамо» з'явилися кілька днів тому.

Перуанець у 2016 році перейшов у російський «Рубін», а у 2017 році на правах оренди відправився у грецький ПАОК.

У чемпіонаті Греції Самбрано зіграв тільки у шести матчах, після чого у нього не склалися стосунки з головним тренером Резваном Луческу.

Про те, що «Динамо» вже підписало контракт із захисником, повідомлялося напередодні.