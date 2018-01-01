Новачком «Динамо» може стати захисник збірної Перу
- Сьогодні, 16:40
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Футболіст не проти продовжити кар'єру в «Динамо»
«Динамо» планує підписати до закриття трансферного вікна нового захисника.
За інформацією ЗМІ, цим футболістом може стати гравець збірної Перу Карлос Самбрано.
Перуанець в 2016 році перейшов в російський «Рубін», а в 2017 році на правах оренди відправився в грецький ПАОК.
У чемпіонаті Греції Самбрано зіграв тільки в шести матчах, після чого у нього не склалися стосунки з головним тренером Разваном Луческу.
Останній раз він зіграв за ПАОК п'ятого листопада 2017 року.
Така ситуація не влаштовувала Карлоса і він вирішив покинути клуб.
Після Різдва Самбрано не з'являвся в розташуванні ПАОКа. При цьому у перуанського футболіста підписаний контракт оренди з грецьким клубом до червня 2018 року і керівництво ПАОКа не хоче відпускати його раніше зазначеного терміну.
Сам футболіст хоче піти в інший клуб і не проти продовжити кар'єру в «Динамо».
Цікаво, що керівництво ПАОКа готове розірвати договір оренди з Самбрано, якщо київський клуб піде на поступки в переговорах по Хачеріді.
Зазначимо, що Карлос Самбрано зіграв 43 матчі за національну збірну Перу, в яких відзначився чотирма голами.
До «Рубіна» перуанець грав в чемпіонаті Німеччини за «Шальке», «Санкт-Паулі» і «Айнтрахт» з Франкфурта.
Джерело: Footboom