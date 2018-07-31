Петраков: Хочу бачити Луніна в складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу



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Олександр Петраков. Фото: ФФУ

Головний тренер юнацької збірної України розповів про виступ на Євро-2018 і поділився найближчими планами

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Олександр Петраков розповів про виступ на Євро-2018 і поділився найближчими планами.

30 липня в Будинку футболу вітали юнацьку збірну України U-19, яка на минулому чемпіонаті Європи пробилася до півфіналу турніру та здобула путівку на чемпіонат світу, що проходитиме наступного року на полях Польщі.

Після офіційної частини заходу наставник синьо-жовтих Олександр Петраков відповів на питання журналістів, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

«Найбільша радість була після матчу з Туреччиною, коли з’ясувалося, що збірна України вийшла до півфіналу Євро. А от поразка на цій стадії від португальців трохи зіпсувала враження від перебування у Фінляндії. Нашим хлопцям просто не вистачило сил. Футболісти, які були в запасі, теж кваліфіковані, але їхній час, мабуть, ще не настав», - зазначив він.

«У чому була головна запорука успіху? У згуртованості, ігровій дисципліні, самовіддачі та функціональній готовності команди. І головної мети, потрапляння на чемпіонат світу U-20, який наступного року проходитиме в Польщі, команда досягла… Ми навіть трохи перевиконали завдання, пробившись до півфіналу Євро. Але нехай ніхто не думає, що на гру проти Португалії команда вийшла не налаштованою належним чином. Не варто забувати, що піренейська збірна — чемпіон Європи серед 17-річних», - зауважив Петраков.

За словами тренера, перший збір збірної відбудеться в листопаді.

«Планується, що в листопаді ми зіграємо товариський матч зі збірною Узбекистану. А наступного року я проситиму керівництво Федерації футболу України, щоб нам організували спаринги з неєвропейськими командами. Це можуть бути США, Японія, Китай, Катар. Можливо, завдяки своїм зв’язкам вийде домовитися з Уругваєм, якщо, звичайно, латиноамериканці потраплять на світову першість», - повідомив Петраков.

Фахівець також заявив, що розраховує на голкіпера Андрія Луніна.

«Також я хочу бачити Андрія Луніна. На цю тему я вже говорив із президентом ФФУ. Наприкінці травня чемпіонат Іспанії завершується. Цей воротар нам дуже допоможе», - підкреслив Петраков.