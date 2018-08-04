Під час матчу «Динамо» - «Шахтар» у коментаторів вкрали мікрофони з навушниками
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Від крадіжки постраждав канал «2+2»
Курйозна крадіжка трапилася напередодні на НСК «Олімпійський» під час матчу української Прем’єр-ліги між командами «Динамо» та «Шахтар».
На стадіоні працювала пересувна телестанція каналу «1+1».
Як стверджує «Страна» з посиланням на власні джерела у Нацполіціі, спортивні коментатори відволіклися під кінець матчу.
І саме у цей час хтось з уболівальників вкрав з трибуни коментаторів дорогі мікрофони з навушниками.
Поліція переглядає камери відеоспостереження зі стадіону та готує запити на інші телеканали, які, можливо, зняли момент крадіжки.
Видання зазначає, що за однією з версій, це справа рук футбольних хуліганів.
Нагадаємо, фанати «Динамо» у матчі з «Шахтарем» закидали поле туалетним папером.
Окрім того, вони вивісили банер «Хто замовив Катю Гандзюк?».
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