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    Під час матчу «Динамо» - «Шахтар» у коментаторів вкрали мікрофони з навушниками

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    Під час матчу «Динамо» - «Шахтар» у коментаторів вкрали мікрофони з навушниками

    Від крадіжки постраждав канал «2+2»

    Курйозна крадіжка трапилася напередодні на НСК «Олімпійський» під час матчу української Прем’єр-ліги між командами «Динамо» та «Шахтар».

    На стадіоні працювала пересувна телестанція каналу «1+1».

    Як стверджує «Страна» з посиланням на власні джерела у Нацполіціі, спортивні коментатори відволіклися під кінець матчу.

    І саме у цей час хтось з уболівальників вкрав з трибуни коментаторів дорогі мікрофони з навушниками.

    Поліція переглядає камери відеоспостереження зі стадіону та готує запити на інші телеканали, які, можливо, зняли момент крадіжки.

    Видання зазначає, що за однією з версій, це справа рук футбольних хуліганів.

    Нагадаємо, фанати «Динамо» у матчі з «Шахтарем» закидали поле туалетним папером.

    Окрім того, вони вивісили банер «Хто замовив Катю Гандзюк?».

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