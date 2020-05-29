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    Новини

    Атлетка Ярослава Магучих радикально змінила імідж (фото)

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    Це - Ярослава Магучих у звичному образі - Атлетка Ярослава Магучих радикально змінила імідж (фото)
    Це - Ярослава Магучих у звичному образі
    Фото - Instagram Ярослави Магучих

    У такому вигляді Ярославу важко впізнати навіть тим, хто її добре знає

    Віце-чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих від нудьги у міжзмагальний період вирішила поекспериментувати з зовнішністю.

    18-річна атлетка з Дніпра виклала у «Сторіс» в Instagram відео, на якому її впізнати доволі важко. В такому вигляді Магучих має щось спільне з солісткою гурту «The Hardkiss» Юлією Саніною.

    mahuchikh10
    Оновлена Ярослава Магучих

    Нагадаємо, що 2020 рік Ярослава розпочала з семи перемог на семи стартах. Торік вона здобула срібло чемпіонату світу, побивши молодіжний світовий рекорд – 2,04 метра. До того Магучих стала наймолодшою переможницею «Діамантової ліги» і наймолодшою атлеткою в історії, якій вдалося подолати висоту два метри.

     Читайте також: Стрибки, ласкаві кішки і кохання. Душевне інтерв’ю з юною спортивною зіркою Ярославою Магучих
    стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Юлія Саніна
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