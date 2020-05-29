Атлетка Ярослава Магучих радикально змінила імідж (фото)



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Це - Ярослава Магучих у звичному образі Фото - Instagram Ярослави Магучих

У такому вигляді Ярославу важко впізнати навіть тим, хто її добре знає

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих від нудьги у міжзмагальний період вирішила поекспериментувати з зовнішністю.

18-річна атлетка з Дніпра виклала у «Сторіс» в Instagram відео, на якому її впізнати доволі важко. В такому вигляді Магучих має щось спільне з солісткою гурту «The Hardkiss» Юлією Саніною.

Оновлена Ярослава Магучих

Нагадаємо, що 2020 рік Ярослава розпочала з семи перемог на семи стартах. Торік вона здобула срібло чемпіонату світу, побивши молодіжний світовий рекорд – 2,04 метра. До того Магучих стала наймолодшою переможницею «Діамантової ліги» і наймолодшою атлеткою в історії, якій вдалося подолати висоту два метри.