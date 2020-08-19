Під загрозою зриву: ексчемпіон світу Джонс поставив Тайсону ультиматум



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Джонс очікує компенсації фінансів через перенесення бою

Колишній зірковий боксер та володар низки чемпіонських поясів Рой Джонс-молодший пригрозив відмовою проведення бою із Майком Тайсоном, повідомляє Daily Mail.

За словами Джонса, він має різні справи окрім боксу, адже спорт йому вже не приносить гроші. На думку Джонса, зміна дати виставкового бою повинна бути компенсована.

«Мої юристи розмовляють з його (Тайсона – ред.), щоб мені все компенсували. Якщо вони це не зроблять, бій буде скасовано. Навіщо я повинен міняти дату і псувати собі залишок року, якщо ми погодилися на 12 вересня? Вони мені сказали, що хочуть більше глядачів. Але якщо буде більше глядачів, то це вже зовсім інші гроші. Подивимося, що буде далі», - зізнався Джонс.

Поєдинок між 51-річним Джонсом та 54-річним Тайсоном був запланований на 12 вересня, але потім його вирішили перенести на листопад 2020 року.

Додамо, в активі Джонса 66 перемог при 10 поразках в статусі професійного боксера. Тайсон виграв 50 поєдинків із 58 проведених. Тайсон останній бій проводив у 2005 році, а Джонс – у 2018-му.

Джерело: daily mail