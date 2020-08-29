Відбулася процедура зважування перед чемпіонським боєм Постол – Рамірес



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Рамірес та Постол в очікуванні очного бою Світлина - BoxingScene

Цифри під обома боксерами виявилися майже рівними

Пройшла офіційна процедура зважування учасників головної події вечора боксу в Лас Вегасі, де український претендент на чемпіонські пояси Віктор Постол вийде в ринг проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO, американця Хосе Карлоса Раміреса.

Суперник Постола важить 139,08 фунтів (63,42 кг), а цифри українця рівняються 139,07 фунтів (63,4 кг). Обидва боксери вклалися в ліміт вагової категорії, яка рівняється 63,5 кг.

Бій боксерів пройде в ніч з 29 на 30 серпня. В активі американця 25 перемог з яких 17 нокаутом та жодної поразки, проти 32 виграшів Постола і одного програшу.

Примітно, що Рамірес і Постол повинні були провести бій 2 лютого в Китаї, а потім 9 травня у Фресно (штат Каліфорнія), але через пандемію COVID-19 обидва бої були згодом скасовані.

Джерело: Boxingscene