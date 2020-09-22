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    Підтвердив інтерес. Тренер «Болоньї» назвав Супрягу футболістом з великим потенціалом

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    Супряга чемпіон світу з футболу серед молодіжних команд 2019 року - Підтвердив інтерес. Тренер «Болоньї» назвав Супрягу футболістом з великим потенціалом
    Супряга чемпіон світу з футболу серед молодіжних команд 2019 року
    Світлина - sport.24tv.ua

    Одіозний наставник бажає бачити українця в складі свого клубу

    Головний тренер італійської «Болоньї» Сініша Міхайлович підтвердив націленість на трансфер нападника київського «Динамо» Владислава Супряги.

    «Ми не маємо можливості підписати футболіста, який зможе відразу змінити команду. Ми прийняли рішення зосередитися на молодих і перспективних гравців. Супряга - це саме той, за ким ми спостерігаємо. Йому потрібен час для прогресу, і ми знаємо, що неминучі злети і падіння. Незважаючи на це, у хлопця великий потенціал»,  - наголосив наставник.

    Спортивний директор «Болоньї» Ріккардо Бігон прокоментував хід переговорів. Він заявив, що «Болонья» не покине намірів придбати 20-річного українця, навіть якщо не вийде купити Владислава з першої спроби.

    Зазначимо, що нинішній сезон Супряга почав у складі «Динамо» і зіграв за команду п’ять поєдинків. В активі його два голи та стільки ж результативних пасів.

    Довідка: «Болонья» є одним з найбільш титулованих клубів Італії, команда сім разів вигравала чемпіонат Італії. Остання перемога датована сезоном 1963/64 років. Крайнього сезону колектив посів 12 сходинку, здобувши 12 виграшів при 11 нічиїх та 15 поразках.

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    Джерело: Football Italia

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» тренер Владислав Супряга Сініша Міхайловіч ФК «Болонья»
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