Пілот «Ред Булл» Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії в Формулі-1
Шарль Леклер з «Феррарі» втратив перемогу наприкінці гонки
На трасі в Шпільберзі відбулося Гран-прі Австрії в Формулі-1. Перемогу здобув пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Він непереконливо стартував, але наприкінці гонки агресивно атакував Шарля Леклера з «Феррарі», який лідирував майже всю гонку.
Суперечливий епізод приніс перемогу Ферстаппену. Втім інцидент ще будуть розглядати.
Третім фінішував пілот «Мерседеса» Валттері Боттас.
Перемога вивела Ферстаппена на третє місце в загальному заліку. Лідирує в загальному заліку Хемілтон (197 очок). Далі ідуть Боттас (166), Ферстаппен (126), Феттель (123), Леклер (105).
У кубку конструкторів попереду «Мерседес» (363). Далі ідуть «Феррарі» (228), «Ред Булл» (169), «Макларен» (52), «Рено» (32).
Формула-1. Гран-прі Австрії
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 коло
2. Шарль Леклер («Феррарі») +2,724
3. Валттері Боттас («Мерседес») +18,960
4. Себастьян Феттель («Феррарі») +19,610
5. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +22,805
6. Ландо Норріс («Макларен») +1 коло
7. П’єр Гаслі («Ред Булл») +1 коло
8. Карлос Сайнс-молодший («Макларен») +1 коло
9. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1 коло
10. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») +1 коло
11. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») +1 коло
12. Даніель Ріккардо («Рено») +1 коло
13. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 коло
14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 коло
15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 коло
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 коло
17. Данііл Квят («Торо Россо») +1 коло
18. Джордж Расселл («Вільямс») +2 кола
19. Кевін Магнуссен («Хаас») +2 кола
20. Роберт Кубіца («Вільямс») +3 кола