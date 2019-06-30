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    Пілот «Ред Булл» Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії в Формулі-1

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    Макс Ферстаппен - Пілот «Ред Булл» Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії в Формулі-1
    Макс Ферстаппен
    Yahoo!Sports

    Шарль Леклер з «Феррарі» втратив перемогу наприкінці гонки

    На трасі в Шпільберзі відбулося Гран-прі Австрії в Формулі-1. Перемогу здобув пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Він непереконливо стартував, але наприкінці гонки агресивно атакував Шарля Леклера з «Феррарі», який лідирував майже всю гонку.

    Суперечливий епізод приніс перемогу Ферстаппену. Втім інцидент ще будуть розглядати.

    Третім фінішував пілот «Мерседеса» Валттері Боттас.

    Перемога вивела Ферстаппена на третє місце в загальному заліку. Лідирує в загальному заліку Хемілтон (197 очок). Далі ідуть Боттас (166), Ферстаппен (126), Феттель (123), Леклер (105).

    У кубку конструкторів попереду «Мерседес» (363). Далі ідуть «Феррарі» (228), «Ред Булл» (169), «Макларен» (52), «Рено» (32).

    Формула-1. Гран-прі Австрії

    Гонка
    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 коло
    2. Шарль Леклер («Феррарі») +2,724
    3. Валттері Боттас («Мерседес») +18,960
    4. Себастьян Феттель («Феррарі») +19,610
    5. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +22,805

    6. Ландо Норріс («Макларен») +1 коло

    7. П’єр Гаслі («Ред Булл») +1 коло

    8. Карлос Сайнс-молодший («Макларен») +1 коло

    9. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1 коло

    10. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») +1 коло

    11. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») +1 коло

    12. Даніель Ріккардо («Рено») +1 коло

    13. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 коло 

    14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 коло

    15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 коло

    16. Ромен Грожан («Хаас») +1 коло

    17. Данііл Квят («Торо Россо») +1 коло

    18. Джордж Расселл («Вільямс») +2 кола

    19. Кевін Магнуссен («Хаас») +2 кола

    20. Роберт Кубіца («Вільямс») +3 кола

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