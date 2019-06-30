Пілот «Ред Булл» Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії в Формулі-1



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Макс Ферстаппен Yahoo!Sports

Шарль Леклер з «Феррарі» втратив перемогу наприкінці гонки

На трасі в Шпільберзі відбулося Гран-прі Австрії в Формулі-1. Перемогу здобув пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Він непереконливо стартував, але наприкінці гонки агресивно атакував Шарля Леклера з «Феррарі», який лідирував майже всю гонку.

Суперечливий епізод приніс перемогу Ферстаппену. Втім інцидент ще будуть розглядати.

Третім фінішував пілот «Мерседеса» Валттері Боттас.

Перемога вивела Ферстаппена на третє місце в загальному заліку. Лідирує в загальному заліку Хемілтон (197 очок). Далі ідуть Боттас (166), Ферстаппен (126), Феттель (123), Леклер (105).

У кубку конструкторів попереду «Мерседес» (363). Далі ідуть «Феррарі» (228), «Ред Булл» (169), «Макларен» (52), «Рено» (32).

Формула-1. Гран-прі Австрії

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 коло

2. Шарль Леклер («Феррарі») +2,724

3. Валттері Боттас («Мерседес») +18,960

4. Себастьян Феттель («Феррарі») +19,610

5. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +22,805

6. Ландо Норріс («Макларен») +1 коло

7. П’єр Гаслі («Ред Булл») +1 коло

8. Карлос Сайнс-молодший («Макларен») +1 коло

9. Кімі Райкконен («Альфа Ромео») +1 коло

10. Антоніо Джовінацці («Альфа Ромео») +1 коло

11. Серхіо Перес («Рейсинг Пойнт») +1 коло

12. Даніель Ріккардо («Рено») +1 коло

13. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 коло

14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 коло

15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 коло

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 коло

17. Данііл Квят («Торо Россо») +1 коло

18. Джордж Расселл («Вільямс») +2 кола

19. Кевін Магнуссен («Хаас») +2 кола

20. Роберт Кубіца («Вільямс») +3 кола