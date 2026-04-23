Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Фанат залізничників у стані алкогольного сп'яніння прорвався до автобуса із персоналом «Зеніту»

Поєдинок чемпіонату Росії з футболу завершився скандалом

Пропагандисти повідомляють, що вболівальник московського «Локомотива», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніня, вступив у конфлікт із співробітниками «Зеніту». Про це інформує «Главком».

Інцидент стався біля стадіону «РЖД Арена» у Москві після матчу 26-го туру Російської Прем'єр-Ліги.

Фанат залізничників у стані алкогольного сп'яніння прорвався до автобуса із персоналом «Зеніту». Він кричав образи та скандував нецензурні гасла. Після цього вболівальник став поводитися агресивно і кидатися на людей.

Охорона оперативно нейтралізувала чоловіка, поваливши на землю та знешкодживши його. Після цього було викликано поліцію.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
16 квiтня, 10:46
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
15 квiтня, 02:19
Михайло Мудрик не виходив на поле з осені 2024 року
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
14 квiтня, 17:19
16-річне правління Орбана завершилося
Кінець епохи Орбана: чого чекати далі Україні та ЄС
13 квiтня, 21:21
Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
ЄС перевіряє Угорщину після скандалу з розмовами Сійярто
ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ
9 квiтня, 19:53
Гру «Шахтар» – «АЗ Алкмар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «АЗ Алкмар»: де дивитися чвертьфінал Ліги конференцій
9 квiтня, 10:27
Латвія погодилася увійти до числа членів-засновників трибуналу
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
30 березня, 20:22
Тіньовий флот РФ застряг у затоці через зупинку портів
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
25 березня, 16:02

Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон
Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
