Поєдинок чемпіонату Росії з футболу завершився скандалом

Пропагандисти повідомляють, що вболівальник московського «Локомотива», перебуваючи у стані алкогольного сп'яніня, вступив у конфлікт із співробітниками «Зеніту». Про це інформує «Главком».

Інцидент стався біля стадіону «РЖД Арена» у Москві після матчу 26-го туру Російської Прем'єр-Ліги.

Фанат залізничників у стані алкогольного сп'яніння прорвався до автобуса із персоналом «Зеніту». Він кричав образи та скандував нецензурні гасла. Після цього вболівальник став поводитися агресивно і кидатися на людей.

Охорона оперативно нейтралізувала чоловіка, поваливши на землю та знешкодживши його. Після цього було викликано поліцію.

