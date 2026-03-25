Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці

Після ударів по портах РФ зупинилися термінали, понад 20 суден чекають на завантаження

У Фінській затоці зросла черга з російських танкерів, які очікують на завантаження після ударів по портах на узбережжі поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Главком» на агенцію Reuters.

Після останніх атак по портах Приморськ та Усть-Луга, які є ключовими для експорту нафти, роботу терміналів було зупинено. За словами джерел агентства, відвантаження припинили ще після ударів у неділю, а спроби відновити роботу в понеділок виявилися тимчасовими – нові удари спричинили повторну паузу.

Очевидці зазначають, що чорний дим від пожеж на терміналах було видно навіть із території Фінляндії. Це підтверджує масштаби пошкоджень інфраструктури, яка забезпечує експорт російської нафти через Балтійське море.

За даними сервісу MarineTraffic, у затоці почала формуватися черга суден, які прямували на завантаження до Приморська та Усть-Луги. Наразі неподалік російського узбережжя на якорях перебувають понад 20 танкерів, більшість із них – у районі Усть-Луги. Йдеться, зокрема, про судна так званого тіньового флоту, який Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Затримки з відвантаженням можуть вплинути на логістику постачання російської нафти та створити додаткові витрати для перевізників. У разі тривалого простою це також здатне позначитися на обсягах експорту та стабільності постачань на зовнішні ринки.

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти різко зросли і досягли рівня березня 2022 року, що посилює фінансування військових витрат Кремля. Зростання пов’язане з послабленням санкцій США та підвищенням глобальних цін на енергоносії на тлі ситуації на Близькому Сході. За даними аналітиків, середньодобові доходи від експорту російської нафти за останні три тижні фактично подвоїлися. Якщо на початку року вони становили близько $135 млн на добу, то у березні сягнули приблизно $270 млн.