Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
Тіньовий флот РФ застряг у затоці через зупинку портів
Після ударів по портах РФ зупинилися термінали, понад 20 суден чекають на завантаження

У Фінській затоці зросла черга з російських танкерів, які очікують на завантаження після ударів по портах на узбережжі поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Главком» на агенцію Reuters.

Після останніх атак по портах Приморськ та Усть-Луга, які є ключовими для експорту нафти, роботу терміналів було зупинено. За словами джерел агентства, відвантаження припинили ще після ударів у неділю, а спроби відновити роботу в понеділок виявилися тимчасовими – нові удари спричинили повторну паузу.

Очевидці зазначають, що чорний дим від пожеж на терміналах було видно навіть із території Фінляндії. Це підтверджує масштаби пошкоджень інфраструктури, яка забезпечує експорт російської нафти через Балтійське море.

За даними сервісу MarineTraffic, у затоці почала формуватися черга суден, які прямували на завантаження до Приморська та Усть-Луги. Наразі неподалік російського узбережжя на якорях перебувають понад 20 танкерів, більшість із них – у районі Усть-Луги. Йдеться, зокрема, про судна так званого тіньового флоту, який Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Затримки з відвантаженням можуть вплинути на логістику постачання російської нафти та створити додаткові витрати для перевізників. У разі тривалого простою це також здатне позначитися на обсягах експорту та стабільності постачань на зовнішні ринки.

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти різко зросли і досягли рівня березня 2022 року, що посилює фінансування військових витрат Кремля. Зростання пов’язане з послабленням санкцій США та підвищенням глобальних цін на енергоносії на тлі ситуації на Близькому Сході. За даними аналітиків, середньодобові доходи від експорту російської нафти за останні три тижні фактично подвоїлися. Якщо на початку року вони становили близько $135 млн на добу, то у березні сягнули приблизно $270 млн.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

