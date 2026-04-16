Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами
фото: Ivan Rusev/Facebook

Орнітолог Іван Русєв показав, як птахи страждають від екологічних аварій у Чорному морі через війну

Під час повномасштабної війни в Україні в Чорному морі продовжують гинути птахи через витік нафтопродуктів РФ. Екологи б’ють на сполох та повідомляють про сотні тисяч загиблих птахів. Про це заявив еколог та орнітолог Іван Русєв, пише «Главком».

За словами еколога, птахи продовжують гинути через війну Росії в Україні. Річ у тім, що нещодавно стався черговий витік нафтопродуктів у Чорне море.

«Днями стався третій масштабний витік нафтопродуктів у Чорне море за останній воєнний рік. Декілька днів тому в Новоросійську РФ було уражено деякі об’єкти нафтової інфраструктури, пошкоджено трубопровід, причал перевалки нафти, судна тіньового флоту. Постачання і транспортування палива було порушено. Але в акваторію Чорного моря знову потрапило тисячі тон нафти. Крім цього, до них московити додали ще і виток пальмової олії в Темрюкському районі Краснодарського краю», – розповів Іван Русєв.

фото: Ivan Rusev/Facebook

Унаслідок техногенної аварії гинуть птахи. За даними фахівця, через декілька днів після витоку нафтопродуктів на березі Чорного моря почало виносити птахів у забрудненому та складному стані.

фото: Ivan Rusev/Facebook

Як пояснює еколог, росіяни намагаються допомогти тваринам, однак після забруднення птахи майже не мають шансів вижити. «І через пару днів тисячі птахів знову почали гинуть, або виходити на берег повністю в жахливому нафтовому забрудненні. Серед них в основному такі птахи як пірникози та гагари», – зазначив орнітолог.

фото: Ivan Rusev/Facebook
фото: Ivan Rusev/Facebook

За підрахунками екологів унаслідок постійних витоків нафти, мазуту, пальмової олії в морі загинуло більше сотні тисяч птахів. Іван Русєв також показав фото птахів, які постраждали внаслідок техногенної аварії. Деяких птахів викидало на берег у мазуті або нафті з місця витоку більше ніж 650 км. Зокрема, їх знаходили працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани», де працює Іван Русєв.

До слова, у Чорному морі через війну гинуть не лише птахи. У Чорному морі у квітні зареєстрували понад сотню загиблих дельфінів – тварини помирали в бухтах тимчасово окупованого Севастополя та коло інших берегів Криму, а також неподалік російських Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. На це впливає активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську.

Теги: нафта росія війна птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua