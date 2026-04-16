У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)

Орнітолог Іван Русєв показав, як птахи страждають від екологічних аварій у Чорному морі через війну

Під час повномасштабної війни в Україні в Чорному морі продовжують гинути птахи через витік нафтопродуктів РФ. Екологи б’ють на сполох та повідомляють про сотні тисяч загиблих птахів. Про це заявив еколог та орнітолог Іван Русєв, пише «Главком».

За словами еколога, птахи продовжують гинути через війну Росії в Україні. Річ у тім, що нещодавно стався черговий витік нафтопродуктів у Чорне море.

«Днями стався третій масштабний витік нафтопродуктів у Чорне море за останній воєнний рік. Декілька днів тому в Новоросійську РФ було уражено деякі об’єкти нафтової інфраструктури, пошкоджено трубопровід, причал перевалки нафти, судна тіньового флоту. Постачання і транспортування палива було порушено. Але в акваторію Чорного моря знову потрапило тисячі тон нафти. Крім цього, до них московити додали ще і виток пальмової олії в Темрюкському районі Краснодарського краю», – розповів Іван Русєв.

У Чорному морі через витік російської нафти страждають птахи

Унаслідок техногенної аварії гинуть птахи. За даними фахівця, через декілька днів після витоку нафтопродуктів на березі Чорного моря почало виносити птахів у забрудненому та складному стані.

Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами

Як пояснює еколог, росіяни намагаються допомогти тваринам, однак після забруднення птахи майже не мають шансів вижити. «І через пару днів тисячі птахів знову почали гинуть, або виходити на берег повністю в жахливому нафтовому забрудненні. Серед них в основному такі птахи як пірникози та гагари», – зазначив орнітолог.

За підрахунками екологів унаслідок постійних витоків нафти, мазуту, пальмової олії в морі загинуло більше сотні тисяч птахів. Іван Русєв також показав фото птахів, які постраждали внаслідок техногенної аварії. Деяких птахів викидало на берег у мазуті або нафті з місця витоку більше ніж 650 км. Зокрема, їх знаходили працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани», де працює Іван Русєв.

До слова, у Чорному морі через війну гинуть не лише птахи. У Чорному морі у квітні зареєстрували понад сотню загиблих дельфінів – тварини помирали в бухтах тимчасово окупованого Севастополя та коло інших берегів Криму, а також неподалік російських Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. На це впливає активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську.