ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ

Йдеться про контакти Сійярто з Лавровим і можливу передачу чутливої інформації

Європейський Союз вимагає пояснень від Угорщини після нових витоків розмов між міністром закордонних справ Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Єврокомісія висловила «надзвичайне занепокоєння» через інформацію про можливу передачу конфіденційних даних під час цих контактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо.

Дані журналістських розслідувань вказують на «тривожну можливість» того, що Будапешт може координувати свої дії з Москвою. «Тим самим активно працює проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян. Тому це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення», – заявила Піньо.

У Єврокомісії також повідомили, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн планує підняти це питання на рівні лідерів країн ЄС. Підставою для реакції стали оприлюднені наприкінці березня записи розмов Сійярто і Лаврова. Зокрема, йшлося про можливе зняття санкцій з окремих російських осіб.

За даними розслідувань, Лавров просив угорського міністра посприяти виключенню із санкційних списків сестри олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової. Згодом вона справді була виключена з переліку.

Новий витік, оприлюднений на початку квітня, свідчить, що сторони обговорювали також питання вступу України до ЄС, санкційну політику та інші чутливі теми.

За інформацією The Washington Post, Сійярто регулярно контактував із Лавровим навіть під час перерв у засіданнях у Брюсселі. Сам угорський міністр підтвердив факт регулярних розмов, але запевнив, що жодних секретних питань на цих контактах не обговорюється.

Нагадаємо, що угорський уряд підписав угоду з Росією про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків між двома країнами. Документ яскраво підкреслює, наскільки тісними Будапешт і Москва сподіваються стати.