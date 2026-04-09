Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС перевіряє Угорщину після скандалу з розмовами Сійярто
фото: AP

Йдеться про контакти Сійярто з Лавровим і можливу передачу чутливої інформації

Європейський Союз вимагає пояснень від Угорщини після нових витоків розмов між міністром закордонних справ Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Єврокомісія висловила «надзвичайне занепокоєння» через інформацію про можливу передачу конфіденційних даних під час цих контактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо.

Дані журналістських розслідувань вказують на «тривожну можливість» того, що Будапешт може координувати свої дії з Москвою. «Тим самим активно працює проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян. Тому це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення», – заявила Піньо.

У Єврокомісії також повідомили, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн планує підняти це питання на рівні лідерів країн ЄС. Підставою для реакції стали оприлюднені наприкінці березня записи розмов Сійярто і Лаврова. Зокрема, йшлося про можливе зняття санкцій з окремих російських осіб.

За даними розслідувань, Лавров просив угорського міністра посприяти виключенню із санкційних списків сестри олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової. Згодом вона справді була виключена з переліку.

Новий витік, оприлюднений на початку квітня, свідчить, що сторони обговорювали також питання вступу України до ЄС, санкційну політику та інші чутливі теми.

За інформацією The Washington Post, Сійярто регулярно контактував із Лавровим навіть під час перерв у засіданнях у Брюсселі. Сам угорський міністр підтвердив факт регулярних розмов, але запевнив, що жодних секретних питань на цих контактах не обговорюється.

Нагадаємо, що угорський уряд підписав угоду з Росією про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків між двома країнами. Документ яскраво підкреслює, наскільки тісними Будапешт і Москва сподіваються стати. 

Теги: Угорщина Сійярто Європейський Союз росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua