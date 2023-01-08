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36-річна українська тенісистка здолала росіянку і виграла турнір в Таїланді

Христина Жиренко
glavcom.ua
36-річна українська тенісистка здолала росіянку і виграла турнір в Таїланді
Перемога у Таїланді приніс українці 70 рейтингових очок

Титул у Таїланді дасть змогу Володько повернутися в топ-260 світового рейтингу

Українська тенісистка Катерина Володько, яка наразі посідає 320 місце в рейтингу WTA, виграла хардовий турніру ITF W40 у Нонтхабурі (Таїланд). У фіналі досвідчена українка впевнено обіграла росіянку Валерію Савіних: 6-2, 6-3.

36-річна Катерина Володько завоювала свій сьомий одиночний професійний титул і п'ятий на турнірах ITF. Це перший такий успіх українки з 2017 року, коли вона стала переможницею турніру WTA 250 у Ташкенті. 

Шлях ж до перемоги українки мав такий вигляд:

Перше коло: Салактіп Оунмуанг (Таїланд) 6:1, 6:0
Друге коло: Пуннін Ковапітуктед (Таїланд) 7:5, 7:6(4)
1/4 фіналу: Даліла Якупович (Словенія) 6:3, 2:2 відмова
1/2 фіналу: Ланлана Тараруде (Таїланд) 7:6(1), 3:6, 6:0
Фінал: Валерія Савіних 6:2, 6:3

Титул у Таїланді приніс українській тенісистці 70 рейтингових очок і дасть змогу повернутися в топ-260 світового рейтингу.

Теги: теніс Катерина Бондаренко

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