36-річна українська тенісистка здолала росіянку і виграла турнір в Таїланді

Титул у Таїланді дасть змогу Володько повернутися в топ-260 світового рейтингу

Українська тенісистка Катерина Володько, яка наразі посідає 320 місце в рейтингу WTA, виграла хардовий турніру ITF W40 у Нонтхабурі (Таїланд). У фіналі досвідчена українка впевнено обіграла росіянку Валерію Савіних: 6-2, 6-3.

Будь ласка, читайте текст після реклами

36-річна Катерина Володько завоювала свій сьомий одиночний професійний титул і п'ятий на турнірах ITF. Це перший такий успіх українки з 2017 року, коли вона стала переможницею турніру WTA 250 у Ташкенті.

Шлях ж до перемоги українки мав такий вигляд:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перше коло: Салактіп Оунмуанг (Таїланд) 6:1, 6:0

Друге коло: Пуннін Ковапітуктед (Таїланд) 7:5, 7:6(4)

1/4 фіналу: Даліла Якупович (Словенія) 6:3, 2:2 відмова

1/2 фіналу: Ланлана Тараруде (Таїланд) 7:6(1), 3:6, 6:0

Фінал: Валерія Савіних 6:2, 6:3

Титул у Таїланді приніс українській тенісистці 70 рейтингових очок і дасть змогу повернутися в топ-260 світового рейтингу.