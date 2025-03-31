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Трубін зустрівся з гравцями NAVI у Португалії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трубін зустрівся з гравцями NAVI у Португалії
Українські кіберспортсмени Ігор «w0nderful» Жданов, Валерій «b1t» Ваховський та литовець Юстінас «jL» Лекавічус зробили спільне фото з Трубіним

Українські гравці зустрілись на турнірі BLAST Open Lisbon

Український футболіст, воротар національної збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін відвідав турнір BLAST Open Lisbon у Португалії, де зустрівся з гравцями української кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI).

На спільному фото з Трубіним зафіксовані українські кіберспортсмени Ігор «w0nderful» Жданов та Валерій «b1t» Ваховський, а також литовець Юстінас «jL» Лекавічус.​

Варто зазначити, що команда NAVI завершила свій виступ у чвертьфіналі плей-оф BLAST Open Lisbon, поступившись команді spirit з рахунком 0:2.​

Нагадаємо, стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у шести турнірах сезону

Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить гравцям 80 млн євро бонусів до вирахування податків, якщо вони виграють усі 6 турнірів.

У нинішньому сезоні «Реал» вже став володарем Суперкубку УЄФА та Міжконтинентального кубка, а також продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, чемпіонаті та Кубку Іспанії. Крім того, у червні мадридський клуб візьме участь у клубному чемпіонаті світу.

Минулого сезону загальна сума преміальних футболістів «Реала» становила 40 млн. євро до вирахування податків, у тому числі 900 тисяч кожному гравцю за перемогу в Лізі чемпіонів.

До слова, президент «Реала» Флорентіно Перес щедро винагородив гравців мадридського клубу за перемогу над принциповим суперником в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 

Зазначається, що Перес заплатив кожному гравцю клубу по 250 тис. євро за загальну перемогу у протистоянні з «Атлетіко».

Джерело
Теги: Португалія кіберспорт Анатолій Трубін

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