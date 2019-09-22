Після поразки в Харкові тренер «Волині» подав у відставку



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Андрій Тлумак взяв відповідальність на себе ФК «Волинь»

Заяву Андрія Тлумака розглядатимуть у понеділок

Після поразки від «Металіста-1925» у Харкові в матчі десятого туру першої ліги тренер луцької «Волині» Андрій Тлумак подав у відставку. Заяву наставника керівництво клубу розгляне в понеділок.

Відомий у минулому воротар львівських «Карпат» очолив «хрестоносців» на початку минулого сезону і цілком міг повернути команду в Прем’єр-лігу. Якби не шість знятих через стару заборгованість клубу очок.

У підсумку «Волинь» програла перехідні матчі за право грати в УПЛ «Карпатам» і залишилася в другому ешелоні ще на рік.

На цей раз питання підвищення у класі стоїть чітко. Однак стартували в чемпіонаті-2019/2020 волиняни бездарно. З 13-ма очками в десяти матчах вони лише восьмі. Відставання від лідерів – волочиського «Агробізнесу» київської «Оболоні-Бровар» - складає цілих дев’ять пунктів.