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    Півфінальні пари Кубку України з футболу стануть відомі вже у наступному році

    Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році
    Пари півфіналістів Кубку України сезону-2017/18 стануть відомі вже у наступному році. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Напередодні були зіграні матчі 1/4 фіналу змагань. «Маріуполь» здобув вольову гостьову перемогу над «Ворсклою», «Десна» поступилася «Динамо»,
    • Вчора, 19:16
    • Розсилка

    Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році

    Пари півфіналістів Кубку України сезону-2017/18 стануть відомі вже у наступному році.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Напередодні були зіграні матчі 1/4 фіналу змагань.

    «Маріуполь» здобув вольову гостьову перемогу над «Ворсклою», «Десна» поступилася «Динамо», «Шахтар» переконливо здолав «Верес», а «Львів» на останніх хвилинах додаткового часу зазнав поразки від СК «Дніпро-1».

    Жеребкування півфіналу Кубку України з футболу відбудеться на початку березня 2018 року.

    Точна дата визначення півфінальних пар стане відомою пізніше.

    Базовий день проведення півфінальних матчів – середа, 18 квітня.

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