Півфінальні пари Кубку України з футболу стануть відомі вже у наступному році

Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році

Пари півфіналістів Кубку України сезону-2017/18 стануть відомі вже у наступному році. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Напередодні були зіграні матчі 1/4 фіналу змагань. «Маріуполь» здобув вольову гостьову перемогу над «Ворсклою», «Десна» поступилася «Динамо»,