Півфінальні пари Кубку України з футболу стануть відомі вже у наступному році
- Вчора, 19:16
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Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році
Пари півфіналістів Кубку України сезону-2017/18 стануть відомі вже у наступному році.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Напередодні були зіграні матчі 1/4 фіналу змагань.
«Маріуполь» здобув вольову гостьову перемогу над «Ворсклою», «Десна» поступилася «Динамо», «Шахтар» переконливо здолав «Верес», а «Львів» на останніх хвилинах додаткового часу зазнав поразки від СК «Дніпро-1».
Жеребкування півфіналу Кубку України з футболу відбудеться на початку березня 2018 року.
Точна дата визначення півфінальних пар стане відомою пізніше.
Базовий день проведення півфінальних матчів – середа, 18 квітня.