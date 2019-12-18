  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Півзахисник «Баварії» Коутіньо грає в дитячому комплекті форми

    • Розсилка
    Феліппе Коутіньо - Півзахисник «Баварії» Коутіньо грає в дитячому комплекті форми
    Феліппе Коутіньо
    bundesliga.com

    У першій команді клубу не виявилося форми відповідного розміру для футболіста

    Півзахисник мюнхенської «Баварії» Феліппе Коутіньо вимушений грати в дитячому комплекті форми. У першій команді клубу не виявилося форми відповідного розміру для бразильця, інформує сайт німецької Бундесліги.

    До «Баварії» Коутіньо зі зростом у 172 сантиметри перейшов у оренду з «Барселони» вже після того, як клуб отримав нові комплекти екіпірування від свого технічного партнера.

    Проблема з формою у Коутіньо лише під час домашніх поєдинків Бундесліги. Серед комплектів виїзного екіпірування та форми на Лігу чемпіонів є розміри бразильського півзахисника.

     Читайте також: Легендарний Буффон хоче ще один рік провести на професійному рівні

    Відповідну домашню форму футболіст має отримати на другу частину сезону.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ