Півзахисник «Баварії» Коутіньо грає в дитячому комплекті форми



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Феліппе Коутіньо bundesliga.com

У першій команді клубу не виявилося форми відповідного розміру для футболіста

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Феліппе Коутіньо вимушений грати в дитячому комплекті форми. У першій команді клубу не виявилося форми відповідного розміру для бразильця, інформує сайт німецької Бундесліги.

До «Баварії» Коутіньо зі зростом у 172 сантиметри перейшов у оренду з «Барселони» вже після того, як клуб отримав нові комплекти екіпірування від свого технічного партнера.

Проблема з формою у Коутіньо лише під час домашніх поєдинків Бундесліги. Серед комплектів виїзного екіпірування та форми на Лігу чемпіонів є розміри бразильського півзахисника.

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Відповідну домашню форму футболіст має отримати на другу частину сезону.