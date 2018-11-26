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    Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш вдруге став батьком (фото)

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    Денис Гармаш - Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш вдруге став батьком (фото)
    Денис Гармаш
    Фото: ФК Динамо

    Дружина футболіста Сніжана народила своєму чоловіку сина

    У родині півзахисника «Динамо» та збірної України Дениса Гармаша поповнення.

    Дружина футболіста Сніжана народила своєму чоловіку сина, інформує прес-служба столичного клубу.

    Це вже друга дитина в сім’ї Гармашів – у Дениса вже є трирічна донька Мілана.

    Радісний батько забрав дружину та малюка з пологового будинку, поділившись світлиною зі своїми підписниками в Instagram.

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    Фото: сторінка Дениса Гармаша в Інстаграм

    «Я почуваюся добре. Малюк народився здоровим, зріст 53 сантиметри, вага - 3530 грамів. Вирішили назвати сина Діланом», - додала щаслива мама.

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