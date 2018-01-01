Півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру в Білорусі

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди футболіста

Півзахисник «Динамо» Микита Корзун міг перейти в оренду в брестське «Динамо». Білоруський клуб робив пропозицію киянам цієї зими, але сторони поки не змогли домовитися про перехід. Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди Корзуна, і до цього варіанту ще можуть повернутися до закриття



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Микита Корзун. Фото: ФК Динамо

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди футболіста

Півзахисник «Динамо» Микита Корзун міг перейти в оренду в брестське «Динамо».

Білоруський клуб робив пропозицію киянам цієї зими, але сторони поки не змогли домовитися про перехід.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди Корзуна, і до цього варіанту ще можуть повернутися до закриття трансферного вікна.

У нинішньому сезоні Корзун провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.

Раніше повідомлялося, що молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо».

Джерело: ua.tribuna.com