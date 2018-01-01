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    Півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру в Білорусі

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди футболіста
    Півзахисник «Динамо» Микита Корзун міг перейти в оренду в брестське «Динамо». Білоруський клуб робив пропозицію киянам цієї зими, але сторони поки не змогли домовитися про перехід. Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди Корзуна, і до цього варіанту ще можуть повернутися до закриття
    • Сьогодні, 17:52
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    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо
    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди футболіста

    Півзахисник «Динамо» Микита Корзун міг перейти в оренду в брестське «Динамо».

    Білоруський клуб робив пропозицію киянам цієї зими, але сторони поки не змогли домовитися про перехід.

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди Корзуна, і до цього варіанту ще можуть повернутися до закриття трансферного вікна.

    У нинішньому сезоні Корзун провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.

    Раніше повідомлялося, що молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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