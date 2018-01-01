Півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру в Білорусі
- Сьогодні, 17:52
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Микита Корзун. Фото: ФК Динамо
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди футболіста
Півзахисник «Динамо» Микита Корзун міг перейти в оренду в брестське «Динамо».
Білоруський клуб робив пропозицію киянам цієї зими, але сторони поки не змогли домовитися про перехід.
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич не проти оренди Корзуна, і до цього варіанту ще можуть повернутися до закриття трансферного вікна.
У нинішньому сезоні Корзун провів вісім матчів за «Динамо» в УПЛ, але потім його було переведено в молодіжну команду.
Раніше повідомлялося, що молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com