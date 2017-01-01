  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Півзахисник «Динамо» про обстріл своєї машини: Я нікому нічого не винен

    Гармаш також заявив, що немає ворогів
    Гравець київського «Динамо» прокоментував інформацію про обстріл своєї машини. Півзахисник у коментарі прес-службі клубу заявив, що інформація про борги перед букмекерськими конторами неправдива. «Спочатку я не збирався давати жодних коментарів щодо обстрілу моєї машини. Є поліція – її справа вести слідство і шукати
    • Сьогодні, 20:28
    • Розсилка
    Денис Гармаш
    Денис Гармаш

    Гармаш також заявив, що немає ворогів

    Гравець київського «Динамо» прокоментував інформацію про обстріл своєї машини.

    Півзахисник у коментарі прес-службі клубу заявив, що інформація про борги перед букмекерськими конторами неправдива.

    «Спочатку я не збирався давати жодних коментарів щодо обстрілу моєї машини. Є поліція – її справа вести слідство і шукати винних. Але після того, як у засобах масової інформації з’явились повідомлення, що я нібито щось комусь винен і тому стріляли по моєму автомобілю, хочу заявити: Я нічого нікому не винен. У мене немає ворогів. Я справді не можу уявити хто і з якою метою міг це зробити.», - заявив він.

    Раніше з'явилася інформація, що причиною обстрілу стали борги футболіста перед букмекерами.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ