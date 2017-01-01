Півзахисник «Динамо» про обстріл своєї машини: Я нікому нічого не винен

Гармаш також заявив, що немає ворогів

Гравець київського «Динамо» прокоментував інформацію про обстріл своєї машини. Півзахисник у коментарі прес-службі клубу заявив, що інформація про борги перед букмекерськими конторами неправдива. «Спочатку я не збирався давати жодних коментарів щодо обстрілу моєї машини. Є поліція – її справа вести слідство і шукати



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Денис Гармаш

Гармаш також заявив, що немає ворогів

Гравець київського «Динамо» прокоментував інформацію про обстріл своєї машини.

Півзахисник у коментарі прес-службі клубу заявив, що інформація про борги перед букмекерськими конторами неправдива.

«Спочатку я не збирався давати жодних коментарів щодо обстрілу моєї машини. Є поліція – її справа вести слідство і шукати винних. Але після того, як у засобах масової інформації з’явились повідомлення, що я нібито щось комусь винен і тому стріляли по моєму автомобілю, хочу заявити: Я нічого нікому не винен. У мене немає ворогів. Я справді не можу уявити хто і з якою метою міг це зробити.», - заявив він.

Раніше з'явилася інформація, що причиною обстрілу стали борги футболіста перед букмекерами.