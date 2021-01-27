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    В УЄФА оприлюднили план щодо проведення Євро-2020

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    Суперниками збірної України в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф кваліфікації Північна Македонія - В УЄФА оприлюднили план щодо проведення Євро-2020
    Суперниками збірної України в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф кваліфікації Північна Македонія

    Організатори розглядають чотири варіанти проведення матчів: на повних стадіонах або з урізаною заповнюваністю в 75, 50 і 25 відсотків

    УЄФА не відмовиться від проведення наступного чемпіонату Європи в 12 різних містах.

    Головний футбольний орган Європи міг відмовитися від такого формату проведення турніру через пандемію Covid-19, але розраховує, що до початку літа ситуація з коронавірусом значно зміниться.

    Всі 12 колишніх міст-господарів підтвердили свою готовність до проведення матчів Євро-2020. При цьому організатори усвідомлюють, що деякі стадіони на тлі пандемії можуть бути недоступні.

    Сьогодні організатори розглядають чотири варіанти проведення матчів: на повних стадіонах або з урізаною заповнюваністю в 75, 50 і 25 відсотків.

    У минулому році Євро-2020 перенесли через невизначеність з Covid-19. Турнір стартує 11 червня нинішнього року.

    Суперниками збірної України в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф кваліфікації Північна Македонія.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
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