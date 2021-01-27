В УЄФА оприлюднили план щодо проведення Євро-2020
Організатори розглядають чотири варіанти проведення матчів: на повних стадіонах або з урізаною заповнюваністю в 75, 50 і 25 відсотків
УЄФА не відмовиться від проведення наступного чемпіонату Європи в 12 різних містах.
Головний футбольний орган Європи міг відмовитися від такого формату проведення турніру через пандемію Covid-19, але розраховує, що до початку літа ситуація з коронавірусом значно зміниться.
Всі 12 колишніх міст-господарів підтвердили свою готовність до проведення матчів Євро-2020. При цьому організатори усвідомлюють, що деякі стадіони на тлі пандемії можуть бути недоступні.
Сьогодні організатори розглядають чотири варіанти проведення матчів: на повних стадіонах або з урізаною заповнюваністю в 75, 50 і 25 відсотків.
У минулому році Євро-2020 перенесли через невизначеність з Covid-19. Турнір стартує 11 червня нинішнього року.
Суперниками збірної України в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф кваліфікації Північна Македонія.
Джерело: Sportarena.com