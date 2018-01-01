Півзахисник «Роми» оштрафований на 100 тисяч євро за скандальне відео

Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму

Хавбек «Роми» Раджа Наїнгголан оштрафований на 100 тисяч євро, а також проведе матч із «Аталантою» на лаві для запасних через свою витівку в новорічну ніч. Про це повідомляє Corriere dello Sport. Бельгієць збурив громадськість прямою трансляцією на своїй сторінці в Іnstagram, під час якої курив, вживав алкоголь і



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Раджа Наїнгголан. Фото: Sports Illustrated





Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму

Хавбек «Роми» Раджа Наїнгголан оштрафований на 100 тисяч євро, а також проведе матч із «Аталантою» на лаві для запасних через свою витівку в новорічну ніч.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Бельгієць збурив громадськість прямою трансляцією на своїй сторінці в Іnstagram, під час якої курив, вживав алкоголь і нецензурно лаявся під час святкування з друзями Нового року.

Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму.

Зокрема, Наїнголлан не приховує тютюнової залежності.

Щоправда, це мало впливає на форму футболіста.

У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник провів за «Рому» 15 матчів у Серії А, в яких двічі забив та віддав чотири гольові передачі.

Джерело: Футбол 24