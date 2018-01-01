Півзахисник «Роми» оштрафований на 100 тисяч євро за скандальне відео
- Сьогодні, 15:43
-
Розсилка
Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму
Хавбек «Роми» Раджа Наїнгголан оштрафований на 100 тисяч євро, а також проведе матч із «Аталантою» на лаві для запасних через свою витівку в новорічну ніч.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Бельгієць збурив громадськість прямою трансляцією на своїй сторінці в Іnstagram, під час якої курив, вживав алкоголь і нецензурно лаявся під час святкування з друзями Нового року.
Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму.
Зокрема, Наїнголлан не приховує тютюнової залежності.
Щоправда, це мало впливає на форму футболіста.
У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник провів за «Рому» 15 матчів у Серії А, в яких двічі забив та віддав чотири гольові передачі.
Джерело: Футбол 24