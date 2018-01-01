Гравець «Роми» випив і покурив на відео: фанати в шоці (відео)
- Сьогодні, 16:51
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Все це викликало справжній шквал обурення від уболівальниківЦентральний півзахисник «Роми» Раджа Наїнгголан провів найбільш невдалий прямий ефір в історії свого Instagram.
Раджа вирішив поспілкуватися з підписниками на Новий рік, будучи в сильно нетверезому стані.
На двохвилинному відео видно, як футболіст п'є, курить, лається, запускає феєрверки і навіть грає в теніс.
Все це викликало справжній шквал обурення від уболівальників, які присоромили Раджу, закликали його згадати про режим і буквально змусили вибачитися.
У «Ромі» витівку Наїнгголана поки не прокоментували, але навряд чи в клубі сильно здивовані, адже Раджа і раніше неодноразово потрапляв на порушення режиму і навіть не приховує, що курить сигарети.
На грі бельгійця, втім, його поведінка позначається мало - в цьому сезоні на його рахунку вже 2 голи і 3 гольові передачі в 15-ти іграх за «Рому» в Серії А.
Джерело: sportarena.com